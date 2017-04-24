KARİYER
24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Zeki Şafak Ozan
İŞ-YAŞAM

Kale Endüstri Holding'e yeni CEO

Kale Endüstri Holding’in yeni CEO’su Zeki Şafak Ozan olarak atandı. Yeni görevine 24 Nisan 2017 itibariyle başlayan Ozan, Kale Endüstri Holding’e ait tüm şirketlerin yönetim süreçlerine liderlik edecek.

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:28:02 Güncelleme: 11:16:43

Ozan, globalleşme stratejisi, yeni yatırımlar ve uluslararası iş ortaklıklarından da sorumlu olacak.

1968 yılında İstanbul’da doğan Ozan, İstanbul Erkek Lisesi’nin ardından, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni tamamladı. İş hayatına Türk Ekonomi Bankası’nda analist olarak başlayan Ozan, 1992’de Eczacıbaşı Topluluğu’na katıldı. 1992-1994 yılları arasında topluluğun İngiltere’de bulunan şirketi VitrA UK’de, 1994-1997 döneminde ise Almanya’daki VitrA Bad’da Ticari Müdürlük görevini üstlendi, 1997’de VitrA Bad Genel Müdürü oldu.

2004-2006 yılları arasında Avrupa Türk İş Adamları Derneği Başkanlığı görevini yürüten Ozan, aynı dönemde ‘Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar Danışma Kurulu’nda da yer aldı. Ozan, 2006-2008 yılları arasında VitrA Bad Genel Müdürlüğü’ nün yanı sıra Engers Keramik’in Genel Müdürlüğü’ nü, 2009-2013 yılları arasında ise VitrA Karo A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Zeki Şafak Ozan, son olarak 2013-2016 yılları arasında Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Almanca ve İngilizce bilen Ozan, evli ve iki çocuk babası.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Geleceği parlak 42 iş fikri
İŞ-YAŞAM

Geleceği parlak 42 iş fikri

Vergi müfettiş yardımcıları yetki sınavına tekrar girebilecek
İŞ-YAŞAM

Maliye Bakanlığı açıkladı! O sınava tekrar ...
Türkiye'nin en zengin iş adamı Murat Ülker kimdir?
İŞ-YAŞAM

Türkiye'nin en zengin iş adamı Murat Ülker kimdir?
İthal güneş gözlüğüne 128 milyon dolar harcandı
İŞ-YAŞAM

128 MİLYON DOLARLIK GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ
Jimmy Choo kendini açık artırmaya sunuyor
İŞ-YAŞAM

ÜNLÜ FİRMA KENDİNİ AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARDI
Ekonomide iki üst düzey atama Resmi Gazete'de yayımlandı
İŞ-YAŞAM

EKONOMİDE İKİ ÜST DÜZEY ATAMA
Mart ayından itibaren 1633 tekne Türk bayrağına geçti
İŞ-YAŞAM

1633 TEKNE BİRDEN...
Muğla'dan kuşkonmaz fışkırıyor
İŞ-YAŞAM

MUĞLA'DAN KUŞKONMAZ FIŞKIRIYOR
Zeybekci: "İlk fırsatta OHAL'den kurtulmamız lazım"
İŞ-YAŞAM

"İLK FIRSATTA OHAL'DEN KURTULMAMIZ LAZIM"
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme