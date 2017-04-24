Kale Endüstri Holding'e yeni CEO

Ozan, globalleşme stratejisi, yeni yatırımlar ve uluslararası iş ortaklıklarından da sorumlu olacak.

1968 yılında İstanbul’da doğan Ozan, İstanbul Erkek Lisesi’nin ardından, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni tamamladı. İş hayatına Türk Ekonomi Bankası’nda analist olarak başlayan Ozan, 1992’de Eczacıbaşı Topluluğu’na katıldı. 1992-1994 yılları arasında topluluğun İngiltere’de bulunan şirketi VitrA UK’de, 1994-1997 döneminde ise Almanya’daki VitrA Bad’da Ticari Müdürlük görevini üstlendi, 1997’de VitrA Bad Genel Müdürü oldu.

2004-2006 yılları arasında Avrupa Türk İş Adamları Derneği Başkanlığı görevini yürüten Ozan, aynı dönemde ‘Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar Danışma Kurulu’nda da yer aldı. Ozan, 2006-2008 yılları arasında VitrA Bad Genel Müdürlüğü’ nün yanı sıra Engers Keramik’in Genel Müdürlüğü’ nü, 2009-2013 yılları arasında ise VitrA Karo A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Zeki Şafak Ozan, son olarak 2013-2016 yılları arasında Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Almanca ve İngilizce bilen Ozan, evli ve iki çocuk babası.