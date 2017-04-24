Jimmy Choo kendini açık artırmaya sunuyor

İngilizlerin yüksek kalitede moda ürünleri üreten firması Jimmy Choo Plc, şirket hisselerinin sürekli olarak 2014 yılında ilk harka arz değerinin üzerine sıçraması nedeniyle kendi kendini açık artırma ile satışa çıkarma kararı aldı.

Lüks ayakkabılar, çanta, aksesuvar ve parfüm segmentindeki ürünlerle öne çıkan Jimmy Choo yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, hissedarları için değer maksimizasyonu yapmak için stratejik bir değerlendirme yaparak teklif arayacak.

1996 yılında kurulan şirket özel tasarım ve lüks moda ürünleriyle İngilizlerin gözde markalarından biri. 1997 yılında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın da vazgeçemedikleri arasındaydı.

Alman milyarderler Reimann ailesinin yatırım kolu olarak bilinen ve % 70 ile hâkim hissedar konusundaki JAB Luxury GmbH da planı destekleyenlerden. Singapur ve Kuveyt merkezli fonların da % 5.2 civarında Jimmy Choo hissesi bulunuyor. Şirket personeli ise % 3 ortaklığa sahip.

Jimmy Choo şirketi, 2014 Ekim ayında gerçekleşen ilk halka arz sonrasındaki birkaç yıl zor zamanlar geçirmişti. Hatta, 2016 Haziran ayında, hisse değerlerinin 140 peni seviyelerinden 95 peniye kadar düşmesine engel olunamamıştı.

SATIŞI İKİ DEV YÖNETECEK

2016 yılı sonuna doğru yeniden ilk halka arz düzeyini yakalamaya başlayan şirketin hisseleri, lüks ürünlerin endüstriyel talepte sıçrama yapmasıyla tırmanmaya başladı.

Jimmy Choo finansal tablolarına göre kur etkileri çıkarıldığında şirketin satış rakamları % 1.6 oranında artarken, sterlindeki gelişmelerle birlikte satışlar toplamı da % 15 artarak 364 milyon sterline yükseldi.

Hisseleri de bu sıçramaya kayıtsız kalmayarak geçtiğimiz yıl boyunca % 25 artış kaydederek şirketin piyasa değerini 700 milyon sterline yaklaştırdı.

Yapılan açıklamda Jimmy Choo'nun kendini satmak için yapacağı açık artırmayı Bank of America Merrill Lynch ve CitiGroup yöneteceği belirtildi.