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Güneş gözlüğü
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İthal güneş gözlüğüne 128 milyon dolar harcandı

Türkiye'de geçen yıl ithal edilen 7 milyon 566 bin 770 güneş gözlüğü için 127,8 milyon dolar ödendi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 11:34:33 Güncelleme: 11:40:40 AA

Baharın gelmesiyle güneş gözlüklerine talep artarken geçen yıl güneş gözlüğü ithalatı için ödenen tutar 127 milyon 849 bin 366 dolar oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl en fazla güneş gözlüğü Çin'den ithal edildi.

Çin'den 6 milyon 489 bin 875 güneş gözlüğü ithal edilirken ödenen tutar 71 milyon 894 bin 11 dolar oldu.

Geçen yıl en çok güneş gözlüğü ithal edilen ikinci ülke ise İtalya oldu. İtalya'dan 838 bin 186 güneş gözlüğü ithal edildi, bu ülkeye 47 milyon 250 bin 264 dolar ödendi.

Güneş gözlüğü ithalatı Çin'den ortalama 11 dolar, İtalya'dan ise ortalama 56,3 dolara gerçekleştirildi.

Türkiye'de, geçen yıl ithal edilen toplam 7 milyon 566 bin 770 güneş gözlüğü için ödenen tutar, 127 milyon 849 bin 366 dolar oldu.

FİYATLARI 100-2 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR 

Gözlükçüler ve Optikçiler Konfederasyonu Başkanı Turgut Vardi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözlük satışlarının özellikle ilkbahar ve yaz döneminde yoğunluk kazandığını söyledi.

Vardi, marka özelliği elde etmiş firmaların gözlüklerinin çok talep gördüğünü ifade ederek güneş gözlüğü fiyatlarının 100 lira ile 2 bin lira arasında değiştiğini kaydetti.

Fiyatlarının uygun olması nedeniyle en fazla güneş gözlüğü ticaretinin Çin ile yapıldığını belirten Vardi, "Bu her ürünün kali̇tesi̇z veya sağlıksız olduğu anlamına gelmez. Tüketicinin, UVA ve UVB gibi ultraviyole ışınlarını absorbe edebi̇len ürünleri̇ terci̇h etmesi̇ni̇ öneri̇yoruz." dedi.

Güneş gözlükleri̇ni̇n ruhsatlı opti̇syenli̇k müesseseleri̇nden alınması konusunda tüketiciyi uyaran Vardi, uzman kişilerin tavsiyeleri doğrultusunda doğru gözlük kullanımına yönelmenin önemine işaret etti.

Tüketicilere, kaçak yollarla gelmiş, işporta malı gözlüklerden uzak durmalarını öneren Vardi, garanti̇ kapsamında olmayan sağlıksız güneş gözlüklerinin alınmamasını istedi.

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