Yalnızçam Dağı'na 6,2 milyon avroluk yatırım yapılacak

Türkiye'nin nüfus bakımından en küçük ili olan Ardahan'daki Yalnızçam Dağı'na, Avrupa Birliği (AB) desteğinde yapılacak, 3 kilometrelik modern telesiyej hattına sahip 6,2 milyon avroluk turizm projesiyle bölgenin cazibe merkezi haline getirilecek.

Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgeleri sınırındaki Kafkaslar'da yer alan Ardahan'daki Yalnızçam Dağı'na AB desteğinde modern bir kayak tesisi yapılması kararlaştırıldı. Projenin yapımına kısa sürede başlanacak.

Türkiye'nin en modern telesiyej projesi olacağı belirtilen, projesi onaylanan ve yıl sonunda tamamlanması planlanan proje ile kentin turizm ve istihdam kapasitesinin artırılması ve bölgenin dört mevsim cazip hale getirilmesi hedefleniyor.

Özellikle üstü kapalı telesiyej ile dağa çıkmasına olanak sağlaması açısından Avrupa'ya örnek olacak proje çerçevesinde, proje ortakları Ardahan İl Özel İdaresi ve ATC şirketi değerlendirme toplantısı yaptı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Anıl Aksel, ATC Şirket Sorumlusu Nezih İşçi ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci ve ilgililerin de katıldığı toplantıda projeye ilişkin son değerlendirmeler yapıldı.

PROJE İSTİHDAMA YENİ KAPI AÇACAK

Anıl Aksel, toplantı sorası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yalnızçam Kayak Tesisleri'ndeki projenin önemine işaret etti.

Projenin, maliyeti 6,2 milyon avro olan büyük bir turizm yatırımı olduğunu belirten Aksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yatırımın iki ayrı bileşeni var. Birincisi teknik yardım, ikincisi telesiyej hattının yapımı. Projedeki ana amaç yereldeki turizm potansiyeli için güçlenme sağlamak. Özellikle uzunluğu açısından dünyadaki en önemli telesiyej hatlarından birini burada yapacağız. 3 kilometrelik uzunluğu olacak. Son teknoloji kullanılacak bu hatta dünyada mekanik hatlar üzerinde ne varsa teknolojik anlamda o kullanılacak. Proje, ilimizin güçlenmesi, istihdamı anlamında yeni kapı açılması için imkan oluşturacak"

Aksel, projenin Avrupa'da bile örnek olacağına işaret ederek, "Şimdiye kadar böyle bir projenin AB tarafından finanse edildiğine şahit olmadık. İnsanlar, üstü kapalı ve konforlu şekilde dağa çıkılabilecek." diye konuştu.

"BU TESİSLER BÖLGEYE TURİZM AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ POTANSİYEL GETİRMİŞ"

ATSO Başkanı Demirci de Ardahan'ın hayvancılığın ardından en çok turizm potansiyeline sahip olduğuna işaret etti.

Söz konusu yatırımın gelecekte Ardahan ve yörenin vizyonunu olacağına dikkati çeken Demirci, şunları kaydetti:

"Bu tesisler bölgeye turizm açısından çok önemli potansiyel getirecek. Turizm açısından özellikle Karadeniz, komşumuz Gürcistan ve yakın ülkeler bizim hedef pazarlarımız arasında. Buralarla rekabet değil iş birliği mantığı ile hareket ederek yöremize turizm alanında yatırımcı davet edeceğiz ve hedefimize de birlikte ulaşacağız. Ardahan'ın önü açık hedefimize doğru ilerliyoruz."

ATC şirketi sorumlusu Nezih İşçi ise projenin yapımına başlamadan önce ilk olarak Yalnızçam Dağı'nın resimlerini çekip buna göre bir çalışma yapacaklarını belirtti.

Daha sonra strateji ve planlar geliştireceklerini söyleyen İşçi, "Yalnızçam'da yapacağımız mekanik taşıma sistemi, yani telesiyejin 3 kilometrelik uzunluğu olacak. Bu hatla oluşacak olan kayak pistleri ise 4 kilometre uzunluğunda olacak. Biz şirket olarak yıllardır bu işin içindeyiz. Türkiye'nin hem taşıma hem konfor açısından en modern telesiyej hattı Ardahan'da olacak." ifadesini kullandı.