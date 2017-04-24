İŞ-YAŞAM
24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Merkez Bankası
İŞ-YAŞAM

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, "Öncü göstergeler ihracatın ithalattan daha hızlı büyüdüğüne işaret ediyor. 2017 yılında net ihracatın büyümenin en önemli sürükleyicilerinden biri olmasını bekliyoruz." dedi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:12:29 Güncelleme: 15:13:17 AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu, Bankanın İdare Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, öncü göstergelerin ihracatın ithalattan daha hızlı büyüdüğüne işaret ettiğini belirterek, "Ayrıca, Türkiye’nin küresel ihracattaki pazar payı artış eğilimini koruyor. Bu çerçevede 2017 yılında net ihracatın büyümenin en önemli sürükleyicilerinden biri olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, "Petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki kademeli yükseliş ithalatı artırırken, iç talepteki ılımlı seyir ve reel kurdaki değer kaybı ters yönde etki yapıyor. Bu çerçevede, 2017 yılında cari işlemler açığının GSYİH’ye oranının 2016 yılı seviyesine yakın, yüzde 4’ün altında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Murat Çetinkaya, enflasyonun şubat ve mart aylarında çift haneye ulaşmasına yol açan temel unsurlarının, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisi ve 2016 yılındaki vergi artışları ile kur geçişkenliği olduğunu söyledi.

"PARA POLİTİKASINDAKİ SIKI DURUŞUMUZU KORUYACAĞIZ"

"Mevcut politikalarımızı enflasyon üzerindeki riskleri dengelemeye yönelik sıkı bir duruş olarak tanımlamaktayız." diyen Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Para politikası kararları alınırken orta vadeli enflasyon görünümünü dikkate aldığımızı da hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu nedenle enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşumuzu koruyacağız."

Çetinkaya, "Önümüzdeki dönemde gıda komitesinde sergilenen ortak kurumsal çabanın fiyat istikrarıyla ilişkili diğer yapısal alanlarda genişletilerek hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılması planlanmaktadır." şeklinde konuştu.

Yakın dönemde açıklanan göstergelerin, 2017 yılı ilk çeyreğinde iktisadi faaliyette ılımlı bir seyir olabileceğine işaret ettiğini dile getiren Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Bununla beraber, mal ihracatındaki güçlü artış eğiliminin devam edeceği, alınan tedbir ve teşviklerin yurt içi talebi destekleyeceği, belirsizlik algısında ve finansal koşulların sıkılığında iyileşme olacağı varsayımlarıyla yılın ikinci çeyreğinden itibaren iktisadi faaliyette kademeli bir toparlanma öngörüyoruz."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Molinas: "Markaların yüzde 73'ünden fazlası kısa sürede yok oluyor"
İŞ-YAŞAM

Markaların çoğu kısa sürede yok oluyor
Zeybekci: "İlk fırsatta OHAL'den kurtulmamız lazım"
İŞ-YAŞAM

"İlk fırsatta OHAL'den kurtulmamız lazım"
Borajet uçuşlara ara veriyor
İŞ-YAŞAM

Son dakika... Tüm uçuşlarını durdurdu
Kale Endüstri Holding'e yeni CEO
İŞ-YAŞAM

Kale Endüstri Holding'e yeni CEO
Jimmy Choo kendini açık artırmaya sunuyor
İŞ-YAŞAM

Ünlü firma kendini açık artırmaya çıkardı
Muğla'dan kuşkonmaz fışkırıyor
İŞ-YAŞAM

Muğla'dan kuşkonmaz fışkırıyor
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'dan önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAM

ÇETİNKAYA: YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDEN İTİBAREN...

LafargeHolcim'in CEO'su istifa etti
İŞ-YAŞAM

DEAŞ SKANDALIYLA SARSILAN FRANSIZ DEVİNDE ŞOK GELİŞME
Rusya Ekonomi Bakanı Yardımcısı'ndan önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAM

RUSYA'DAN ÇOK ÖNEMLİ TÜRKİYE AÇIKLAMASI
İzocam Genel Müdürlüğüne Levent Gökçe getirildi
İŞ-YAŞAM

İZOCAM'DA GENEL MÜDÜR DEĞİŞİKLİĞİ
Borsada tarihi rekor geldi
İŞ-YAŞAM

BORSADA TARİHİ REKOR!
TAV Suudi Arabistan'da iki havalimanı daha işletecek
İŞ-YAŞAM

VE RESMEN DUYURULDU
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme