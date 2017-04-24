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LafargeHolcim
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LafargeHolcim'in CEO'su istifa etti

Fransız inşaat devi LafargeHolcim'in CEO'su Eric Olsen, şirketin Suriye'deki faaliyetlerine devam edebilmesi için DEAŞ dahil birçok gruba para verdiğinin ortaya çıkmasıyla ilgili soruşturma sürerken istifasını açıkladı.

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:19:47 Güncelleme: 16:00:48 HABERTURK.COM

Fransız inşaat devi LafargeHolcim'in CEO'su Eric Olsen, şirketin Suriye'deki faaliyetlerine devam edebilmesi için DEAŞ dahil birçok gruba para verdiğinin ortaya çıkmasıyla ilgili soruşturma sürerken istifasını açıkladı.

'KABUL EDİLEMEZ' ANLAŞMALAR

Dünyaın en büyük çimentro şirketi olan LafargeHolcim Group'un, 2012 ve 2014 yılları arasında Suriye'de bulunan çimento fabrikasının güvenliğini sağlamak için DEAŞ ve çeşitli örgütlerle "kabul edilemez" anlaşmalar yaptığı ortaya çıkmıştı. Şirket, Suriye'deki fabrikasının 19 Eylül 2014'te DEAŞ'ın eline geçmesinin ardından ülkedeki faaliyetlerini durdurmuştu. 

DEAŞ'TAN ŞİRKETE GEÇİŞ İZNİ BELGESİ

Fransız basınındaki haberlere göre, şirket 2013'te Suriye'deki faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla DEAŞ ile anlaşmış ve örgüt şirket çalışanları için geçiş serbestisi sağlayan bir belge hazırlamıştı. 

Fransa Ekonomi Bakanlığı, geçen ocak ayında Suriye'deki faaliyetleri nedeniyle şirketle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. LafargeHolcim yönetiminden yapılan açıklamada ise, soruşturma kapsamında Olsen'ın Suriye'deki faaliyetlerden haberdar olunmadığı sonucuna ulaşıldığı belirtilmişti.

Şirkete yönelik suçlamalar karşısında tansiyonu düşürmek amacıyla istifa kararı verdiğini açıklayan Olsen'in 15 Temmuz'da görevden ayrılacağı, yerine şirket yöneticilerinden Beat Hess'in geçici süreyle CEO olarak atanacağı belirtildi.

Uzmanlar, Olsen'in istifasının Suriye soruşturması nedeniyle kriz yaşayan şirkette önemli bir yönetim boşluğu yaratacağına dikkat çekiyor.

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