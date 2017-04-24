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Ankara-Niğde otoyolu
İŞ-YAŞAM

Ankara-Niğde Otoyolu ihalesinin süreci tamamlandı

275 kilometre otoyol artı 55 kilometre bağlantı yolunu oluşturan Ankara-Niğde otoyolunu ERG ve Seza inşaat yapacak

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:20:58 Güncelleme: 15:51:22

Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısına katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara-Niğde otoyolunun ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Arslan “275 kilometre otoyol artı 55 kilometre bağlantı yolunu oluşturan ihalenin 11 yıl, 10 ay, 17 gün, 3 yıl yapım süresi dahil olmak üzere teklifi veren ERG ve Seza’ya bugün itibarıyla teknik ve mali incelemeler tamamlandı, herhangi bir sıkıntı olmadığı görüldü ve ihalenin verilmesi bugün itibarıyla kararlaştırıldı, hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.

İhaleye teklif veren firmalar şöyleydi:

- Makyol İnşaat

- ERG İnşaat - Seza İnşaat OGG

- Cengiz İnşaat- Kalyon İnşaat OGG

- Limak İnşaat

- İçtaş- Kolin- Mapa- Fernas İnşaat OG

Bakan Ahmet Arslan, “Amacımız ülkemizi hedeflerine eriştirmek. İnsanımızın yaşam konforunu arttırmak, insanımızın erişimini, ulaşımını kolaylaştırmak. Ancak bunu yaparken ülkenin kalkınmasının da bunların bir başka olmazsa olmazı olduğunu unutmadan ekonominin büyümesinin, ticaretin büyümesinin, ülkenin gelişmesinin olmazsa olmazının ulaşım ve erişimi kolaylaştırmak olduğunu da unutmamak gerekiyor. Doğu ile Batı arasında, Avrupa ile Asya arasında, Balkanlarla Kafkasya, Kafkasya ile Orta Doğu arasında köprü konumundayız. Bu köprünün hakkını vermemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, ise 2017 yılında 640 personelin alımına başlandığını belirterek “İnşallah yıl sonunda 640 personel daha almayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 22 dakika önce
    İNANAMIYORUM CENGİZ KALYON LİMAK KAYBETMİŞ
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