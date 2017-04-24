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Rusya Ekonomi Bakanı Yardımcısı'ndan önemli açıklamalar

Rusya Ekonomi Bakanı Yardımcısı Alexei Gruzdev, Rusya'dan resmi bir delegasyonun tarım ürünleri ihracatını görüşmek üzere önümüzdeki birkaç gün içerisinde Türkiye'ye geleceğini açıkladı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:01:11 Güncelleme: 16:14:04 DHA

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Alexei Gruzdev, Rus heyetinin önümüzdeki günlerde tahıl sevkiyatını görüşmek için Türkiye’yi ziyaret edeceğini bildirdi. Gruzdev konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu kısıtlamaların kaldırılması gerektiğinden yola çıkıyoruz. Bunun ne kadar sürede gerçekleşeceğine ilişkin görüşmeler yapacağız " dedi.

Sözlerine devam eden Bakan Yardımcısı, "Zamanında Türkiye tarafından bu konuda resmi bir açıklama, yani bize sunulan resmi bir karar olmadığını söylemiştik. Bildiğimiz tek şey, bu kısıtlama belirli ülkelere uygulanıyorsa, bu kesinlikle Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarına aykırıdır.

Bugün bizim tarafımızdan yanıt niteliğinde bir tepki verilmedi. Önümüzdeki günlerde Türkiye’de gerçekleşecek görüşmeler çerçevesinde yanıt almayı planlıyoruz. Şu anda ilgili birimler çalışıyor, bunun ardından gereklilik halinde başbakan yardımcılarıÿ tekrar biraraya gelebilirler" dedi.

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