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Merkez Bankası Genel Kurulu'nda üyelik değişikliği

TCMB Genel Kurulu'nda 3 yeni isim banka meclisi üyesi oldu. PPK'ya gönderilecek üye ise ilk toplantıda belirlenecek

24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:03:19 Güncelleme: 17:11:29

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Genel Kurulu'nda banka meclisi üyeliklerine üç yeni isim seçildi.

Para Politikası Kurulu'nda (PPK) hangi üyenin gönderileceği ilk banka meclisinde belirlenecek.

30 Nisan'da boşalacak üyelerin yerine geçecek yeni isimler Ömer Duman ve Vehbi Çıtak olarak seçilirken Hazine'nin adayı Fatih Güldamlasıoğlu ise geçtiğimiz günlerde istida eden PPK üyesi Ahmet Faruk Aysan'ın yerine seçildi. 

Aysan, kariyerine akademide devam edeceğini açıklamıştı.

Aysan'ın yerine belirlenecek yeni PPK üyesi banka meclisi üyelerinden herhangi biri olabilir.

Business HT

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