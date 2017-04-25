Emmanuel Macron’un Le Pen’i geride bırakması AB’nin geleceğini kurtardı

Fransa’da hafta sonu gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur oylamasında Yürüyüş Hareketi’nin lideri Emmanuel Macron’ın ilk sırada yer alması başta Avrupa olmak üzere dünya piyasalarında morallerin yükselmesine neden oldu. Uzmanların kısaca ‘mükemmel senaryo’ olarak adlandırdıkları sonuçlar Fransa’da CAC 40 Endeksi’ni gün içerisinde yüzde 4.5 yükseltirken AB genelinde de endeksler ortalama yüzde 2-3 oranında çıkış yakaladı. Yatırımcıların riskli araçlara yönelmesi ise güvenli liman olarak bilinen Alman devlet tahvili ve altından kaçışa neden oldu. Altının onsu gün içerisinde yüzde 1.2 değer yitirerek 1264 dolardan işlem gördü. Diğer yandan Euro’nun dolar karşısında son beş ayın en yüksek seviyesini görmesiyle Euro/Dolar paritesi de 1.0968 oldu.

Gazete Habertürk'ten Mahmut Sancak'ın haberine göre Ulusal Cephe Partisi’nin lideri Marine Le Pen’in, Macron’un ardından ikinci sırada yer alması ise yatırımcıları temkinli bir iyimserlik havasında tuttu. Liberal politikalar izlemesi beklenen Macron’un özellikle AB yanlısı bir tavır sergileyerek hem AB’nin siyasi geleceğini hem de AB’nin ekonomik bir blok olarak varlığını garantileyeceği öngörülüyor.

AB RAHAT NEFES ALDI

İngiltere sonrası Fransa’nın da AB’yi terk etme ihtimali son haftalarda Avrupalı endeksler üzerinde ağır baskı oluşturdu. Macron’un Fransa Cumhurbaşkanlığı yarışında henüz ilk turu kazanmış olması bile AB’nin istikrarı için büyük bir adım olarak kabul edildi. Diğer yandan Macron’un siyasete atılıp Fransa’da maliye bakanı olarak göreve başlamadan önce İsviçreli özel yatırım bankası Rotschild’de çalışmış olması da finans çevrelerince olumlu bir nitelik olarak kabul ediliyor.

FELAKET SENARYOSU ŞİMDİLİK YAŞANMADI

1. Seçimlerde Liberal Emmanuel Macron’un, aşırı sağcı Marine Le Pen’in önünde yer alması AB’nin geleceği için olumlu karşılandı.

2. AB’li yetkililer İngiltere’nin ardından Fransa’nın da AB’den ayrılma ihtimalini ‘felaket senaryosu’ olarak kabul ediyordu.

3. Ancak ilk tur zaferi de olsa liberal Macron’un, Le Pen’in önünde yer alması AB’nin hem siyasi hem de ekonomik birlik olarak kalmasını sağlayacak.

4. Diğer yandan dünya borsalarında ABD Başkanı Donald Trump’ın getirdiği rüzgâr hız keserken Macron desteği endeksleri yeniden canlandırdı.

5. AB Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin yaptığı açıklamalarda bol para politikalarının devam edeceği ifadesi de yatırımcıları rahatlattı.

YATIRIMCININ GÜVENİ TAM

Yürüyüş Hareketi’nin lideri Emmanuel Macron’un politikaya atılmadan önce İsviçreli yatırım bankası Rotschild’de çalışmış olması finans alanında destekleyici politikalar izleyeceği yönünde değerlendirildi.

BORSA TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNDE

Yurtdışı borsalardaki ralli ve dolardaki sert düşüş Borsa İstanbul’u da tarihi zirveye uçurdu. Endeks, en son dört yıl önce gördüğü 93 bin 398 puanı aşarak yeni tarihi zirvesine çıktı. Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turunun beklentiler doğrultusunda sonuçlanması ve dolar/TL’deki düşüşün etkisiyle güne alıcılı başlayan BİST 100 Endeksi gün içinde 93 bin 408 puana kadar çıktı. Daha sonra gelen kâr satışlarıyla Endeks hafif gerilese de günü yüzde 1.49’luk tırmanışla 93 bin 802 puandan tamamladı. BIST-100 Endeksi 22 Mayıs 2013’te gün içinde 93 bin 398 puanı görmüş, aynı gün de tarihi en yüksek kapanışını 93 bin 178.87 puandan yapmıştı. Cuma günü 3.66 TL’den kapanan dolar ise gün içinde 3.5878 TL’ye kadar geriledi. Dolar, günü 3.59 TL’den tamamladı.

‘BOL PARA POLİTİKASI SÜRECEK’

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, global büyüme ve ticarette toparlanmanın güçleniyor göründüğünü ancak Euro Bölgesi ekonomisi için risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini belirterek ECB’nin genişlemeci politikasına hâlâ ihtiyaç olduğunu söyledi. Draghi, “Toparlanmanın ülkeler ve sektörler arasında yayılmakta olduğuna dair işaretler var. Bunun yarı sıra biraz daha parlak global toparlanmanın işaretleri var ve global ticaret artıyor” diye konuştu.