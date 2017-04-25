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ABD şirketi PPG, Akzo Nobel'e teklifini 26,9 milyar euro'ya yükseltti

ABD'li boya üreticisi PPG Industries (PPG.N), Hollanda merkezli rakibi Akzo Nobel (AKZO.AS) şirketine yönelik satın alma teklifini yüzde 8 oranında arttırarak 26,9 milyar euro'ya yükseltti

25 Nisan 2017 Salı, 09:41:55 Güncelleme: 10:00:33 Reuters

ABD'li boya üreticisi PPG Industries (PPG.N), Hollanda merkezli rakibi Akzo Nobel (AKZO.AS) şirketine yönelik satın alma teklifini yüzde 8 oranında arttırarak 26,9 milyar euro'ya yükseltti. 

PPG, önceki iki teklifini reddeden Hollanda merkezli boya ve kaplama malzemeleri üreticisi Akzo'ya yönelik son teklifin "nihai" olduğunu belirtti. PPG CEO'su Michael McGarry de, yaptığı açıklamada, Akzo yönetimine seslenerek "Sanırım artık gereken çabayı gösterip bizi dinlemeleri gerekiyor. Neden anlaşmadıklarına dair öne sürdükleri gerekçeler tükendi" diye konuştu. McGarry, Akzo'nun kararı ne olursa olsun Hollanda'daki regülatör kuruma resmi teklifte bulunacaklarını kaydetti.

Akzo'dan yapılan açıklamada da PPG'nin üçüncü defa satın alma teklifinde bulunduğu doğrulandı ve "Akzo Nobel Yönetim Kurulu, teklifi dikkatli bir şekilde değerlendirecektir" denildi.

PPG'nin son satın alma adımı, önceki tekliflerin reddedilmesinden rahatsız olan bazı hissedarları bir araya getirecek Akzo'nun bugünkü yıllık toplantısı öncesine denk geldi. Akzo'nun hisseleri, son teklifin ardından yüzde 6 artışla 82,95 euro'ya yükseldi.

Elliott Advisors öncülüğündeki bazı Akzo hissedarları, teklifin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek Akzo'nun en azından PPG ile keşif müzakerelerine girmesini istiyor.

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