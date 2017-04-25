AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,40 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,35 liradan 5,21 liraya, İzmir'de 5,38 liradan 5,24 liraya düşecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Benzinin litre fiyatına en son 10 Nisan'da 10 kuruş zam yapılmıştı.
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YORUMLAR 44
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Misafir 2 saat önceya azı olan konusuyor benzini ital gelen bi ürün dısarı dan ne gelirse icerideki indirim de o olur devletin buna yapa bilrceği bişi yok ona bakarsan hiç indirim yapmaz dı alıs fiyatında bi oyna ma olmasaydı 90 lı yıların da neredey diniz herseye yüzde 500 zam yapıldığı zaman larda ssk iflas etiğin de neredey diniz bankalar hortum lan dığın da zaten hep mey ve veren ağac taslanır00
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Misafir 3 saat öncefull depoda 1lt farkediyor. sağolun ya..!00
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Misafir 3 saat önceönemli değil ben zaten her seferinde 20 TL lik benzin alıyorum :)00
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Misafir 3 saat önceŞimdi 20 TL lik benzinle birkaç metre daha gideceksin yani.00
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Misafir 3 saat önceYarışı vergi nolucak00
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Misafir 4 saat önce4.5 kg buğday satıyorum bir lt mazot alıyorum gerisini siz düşünün00
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Misafir 4 saat önceAllah razı olsun yapanlardan:)00
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Misafir 5 saat önceresmen dalga geçiyorsunuz vatandaşla.00
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Misafir 5 saat öncehaftaya 30 kurus artar00
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Misafir 5 saat öncecumartesi günü 150 TL lik benzin aldım. keşke 50 TL lik alsaydım.00
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Misafir 5 saat öncehakakatten çook buyuk indirimmiş,bravo be..00
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Misafir 5 saat önceBÜYÜK İNDİRİM BU MU ? EKMEK BİLE 1 TL00
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Misafir 5 saat önceAman ne yaptınız batarız00
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Misafir 5 saat önce50 krş zam yap sonra 10krş indir hep aynı terane00
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Misafir 5 saat önceoooovvvv o ne be oyle 15 krs nereden baksan 1 indirim demek00
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Misafir 5 saat öncebindirirken dozer kepçesiyle indirirken çay kaşığıyla00
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Misafir 5 saat önceyazıklar olsunnn evet dedık düzelcek dedınız aynı00
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Misafir 2 saat önceDAHA BETER OLACAZ, İZLEYİN GÖRÜN00
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Misafir 5 saat önceçok büyük indirim ya ne yapsam stok mu acaba00
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Misafir 6 saat önce10gun once brent petrol 1dolar artti kur 3.70oldu benzine 10 ve 12kurus arka arkaya zam yaptilar simdi brent 3dolar dustu dolar 3.58 indirim en az 30kurus olmali milleti kandiriyolar devlette buna goz yumuyor.00
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Misafir 6 saat öncevayyyy be çok inmiş93
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Misafir 6 saat önceZam gelince hortlayan hükümet düsmanlari nerelerdesiniz621
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Misafir 6 saat önceSENCE ÇOK BÜYÜK BİR İNDİRİM Mİ ÖVÜNÜYOR MUSUN ? BU FİYATLA00
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Misafir 5 saat önce0,15 KRŞ İÇİN Mİ?00
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Misafir 5 saat öncebu indirime rağmen dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanmaya gururla devam ediyorum.00
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Misafir 5 saat önce5.22 oluyor inse bile. Neden bahsediyorsun sen?00
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Misafir 5 saat öncesenin gibisi için hükümet değişmesinde hergün zam olsun değilmi Allah belanızı versin ne yapılıyors bu ülkede benim verdiğim vergiden yapılıyor00
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Misafir 6 saat öncedur biraz daha fullesinler mazotu kadalar dolsun biara indirirler acelesi yok dolar çıktı saniyede zam dolar düştü 2 hafta sonra indirim63
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Misafir 6 saat önceEkonmiyi etkileyen mazot fiyatıdır.30
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Misafir 6 saat önce15 krş iner 25 krş olarak geri döner93
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Misafir 5 saat öncebişeyi de beğenin be. başlığa göre muhalefet..00
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Misafir 6 saat önceLütfettiler coook büyük indirim Litresi ne kadar be bilader alışın33
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Misafir 6 saat önceniye motorine büyük indirim vermiyorlar yarın 12 kuruş var ama en az 18 olması lazım kandırıyorlar milleti30
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Misafir 6 saat önce5.51 den 5.44 e mi düşecek..indirime bak..süper60
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Misafir 6 saat öncedüşsen ne yazar 3.00Tl ile 4.50 Arasında olmadığı sürece bi cacık olmaz ha 15krş inmiş ha 15krş çıkmış30
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Misafir 6 saat önceLütfettiler coook büyük indirim60
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Misafir 6 saat önceçok büyük indirim olmuş. benzin fiyatı sıfırlanmış. nasıl olsa iki gün sonra 35 kuruş bindirim yapılır.30
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Misafir 6 saat önceçok ucuzlamış hemen gidipte alayım.00
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Misafir 6 saat öncebekle bekle gelir.00
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Misafir 6 saat önce15 kurus buyuk indirimmi00
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Misafir 6 saat öncebumu büyük indirim00
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Misafir 6 saat öncekaç günlügüne00
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Misafir 6 saat öncemazot ne zaman inecek30
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Misafir 7 saat öncehele şükür kaç gündür bu haberi bekliyor dum00
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