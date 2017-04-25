İŞ-YAŞAM
25 NİSAN 2017
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benzin
İŞ-YAŞAM

Benzin fiyatlarına 14 kuruş indirim yapıldı

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş indirim yapıldı

25 Nisan 2017 Salı, 09:42:21 Güncelleme: 16:33:36 AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,40 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,35 liradan 5,21 liraya, İzmir'de 5,38 liradan 5,24 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına en son 10 Nisan'da 10 kuruş zam yapılmıştı.

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YORUMLAR 44
  • Misafir 2 saat önce
    ya azı olan konusuyor benzini ital gelen bi ürün dısarı dan ne gelirse icerideki indirim de o olur devletin buna yapa bilrceği bişi yok ona bakarsan hiç indirim yapmaz dı alıs fiyatında bi oyna ma olmasaydı 90 lı yıların da neredey diniz herseye yüzde 500 zam yapıldığı zaman larda ssk iflas etiğin de neredey diniz bankalar hortum lan dığın da zaten hep mey ve veren ağac taslanır
  • Misafir 3 saat önce
    full depoda 1lt farkediyor. sağolun ya..!
  • Misafir 3 saat önce
    önemli değil ben zaten her seferinde 20 TL lik benzin alıyorum :)
  • Misafir 3 saat önce
    Şimdi 20 TL lik benzinle birkaç metre daha gideceksin yani.
  • Misafir 3 saat önce
    Yarışı vergi nolucak
  • Misafir 4 saat önce
    4.5 kg buğday satıyorum bir lt mazot alıyorum gerisini siz düşünün
  • Misafir 4 saat önce
    Allah razı olsun yapanlardan:)
  • Misafir 5 saat önce
    resmen dalga geçiyorsunuz vatandaşla.
  • Misafir 5 saat önce
    haftaya 30 kurus artar
  • Misafir 5 saat önce
    cumartesi günü 150 TL lik benzin aldım. keşke 50 TL lik alsaydım.
  • Misafir 5 saat önce
    hakakatten çook buyuk indirimmiş,bravo be..
  • Misafir 5 saat önce
    BÜYÜK İNDİRİM BU MU ? EKMEK BİLE 1 TL
  • Misafir 5 saat önce
    Aman ne yaptınız batarız
  • Misafir 5 saat önce
    50 krş zam yap sonra 10krş indir hep aynı terane
  • Misafir 5 saat önce
    oooovvvv o ne be oyle 15 krs nereden baksan 1 indirim demek
  • Misafir 5 saat önce
    bindirirken dozer kepçesiyle indirirken çay kaşığıyla
  • Misafir 5 saat önce
    yazıklar olsunnn evet dedık düzelcek dedınız aynı
  • Misafir 2 saat önce
    DAHA BETER OLACAZ, İZLEYİN GÖRÜN
  • Misafir 5 saat önce
    çok büyük indirim ya ne yapsam stok mu acaba
  • Misafir 6 saat önce
    10gun once brent petrol 1dolar artti kur 3.70oldu benzine 10 ve 12kurus arka arkaya zam yaptilar simdi brent 3dolar dustu dolar 3.58 indirim en az 30kurus olmali milleti kandiriyolar devlette buna goz yumuyor.
  • Misafir 6 saat önce
    vayyyy be çok inmiş
  • Misafir 6 saat önce
    Zam gelince hortlayan hükümet düsmanlari nerelerdesiniz
  • Misafir 6 saat önce
    SENCE ÇOK BÜYÜK BİR İNDİRİM Mİ ÖVÜNÜYOR MUSUN ? BU FİYATLA
  • Misafir 5 saat önce
    0,15 KRŞ İÇİN Mİ?
  • Misafir 5 saat önce
    bu indirime rağmen dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanmaya gururla devam ediyorum.
  • Misafir 5 saat önce
    5.22 oluyor inse bile. Neden bahsediyorsun sen?
  • Misafir 5 saat önce
    senin gibisi için hükümet değişmesinde hergün zam olsun değilmi Allah belanızı versin ne yapılıyors bu ülkede benim verdiğim vergiden yapılıyor
  • Misafir 6 saat önce
    dur biraz daha fullesinler mazotu kadalar dolsun biara indirirler acelesi yok dolar çıktı saniyede zam dolar düştü 2 hafta sonra indirim
  • Misafir 6 saat önce
    Ekonmiyi etkileyen mazot fiyatıdır.
  • Misafir 6 saat önce
    15 krş iner 25 krş olarak geri döner
  • Misafir 5 saat önce
    bişeyi de beğenin be. başlığa göre muhalefet..
  • Misafir 6 saat önce
    Lütfettiler coook büyük indirim Litresi ne kadar be bilader alışın
  • Misafir 6 saat önce
    niye motorine büyük indirim vermiyorlar yarın 12 kuruş var ama en az 18 olması lazım kandırıyorlar milleti
  • Misafir 6 saat önce
    5.51 den 5.44 e mi düşecek..indirime bak..süper
  • Misafir 6 saat önce
    düşsen ne yazar 3.00Tl ile 4.50 Arasında olmadığı sürece bi cacık olmaz ha 15krş inmiş ha 15krş çıkmış
  • Misafir 6 saat önce
    Lütfettiler coook büyük indirim
  • Misafir 6 saat önce
    çok büyük indirim olmuş. benzin fiyatı sıfırlanmış. nasıl olsa iki gün sonra 35 kuruş bindirim yapılır.
  • Misafir 6 saat önce
    çok ucuzlamış hemen gidipte alayım.
  • Misafir 6 saat önce
    bekle bekle gelir.
  • Misafir 6 saat önce
    15 kurus buyuk indirimmi
  • Misafir 6 saat önce
    bumu büyük indirim
  • Misafir 6 saat önce
    kaç günlügüne
  • Misafir 6 saat önce
    mazot ne zaman inecek
  • Misafir 7 saat önce
    hele şükür kaç gündür bu haberi bekliyor dum
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