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benzin
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Benzin fiyatlarına 15 kuruş indirim yapılacak

Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 15 kuruş indirim bekleniyor

25 Nisan 2017 Salı, 09:42:21 Güncelleme: 10:22:17

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 15 kuruş indirim beklendiğini duyurdu.

PUİS tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 26 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 15 kuruş, Gaz yağında 15 kuruş indirim beklenmektedir. Motorinde ise 25 Nisan 2017 tarihinde fiyat değişikliği beklenmemektedir."

İndirim sonrasında 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi İstanbul'da ortalama 5,22 liraya, Ankara'da 5,26 liraya, İzmir'de 5,24 liraya gerileyecek.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 15 dakika önce
    mazot ne zaman inecek
  • Misafir 32 dakika önce
    hele şükür kaç gündür bu haberi bekliyor dum
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