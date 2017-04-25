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PİMAPEN'in kurucusundan Rusya'da tasfiye kararı

Pimapen'in kurucusu Pimaş, Rusya'da tasfiyeye gitme kararı aldı

25 Nisan 2017 Salı, 10:12:03 Güncelleme: 10:27:41

PVC, kapı ve pencere sektörünün köklü şirketlerden biri olan Pimapen'in kurucusu Pimaş, Türkiye'de tek üretim tesisi olan Gebze fabrikasını kapatma kararından sonra bu kez de Rusya'da tasfiye kararı aldı.

Pimaş,  Rusya'daki bağlı ortaklığı Enwin Rus'un faaliyetlerini 2015 yılında durdurmuştu.

Şirketin Yönetim Kurulu, tasfiye işlemlerine başlamaya karar verdi.

KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulunca, 2015/30 sayılı ve 14 Aralık 2015 tarihli kararımız doğrultusunda faaliyetleri durdurulan, Rusya'da bulunan bağlı ortaklığımız Enwin Rus Limited Şirketi'nin tasfiye işlemlerine başlanmasına karar verilmiştir."

PİMAŞ, 1963 yılında PVC boru üretmek amacıyla kurulmuştu. 70’li yılların sonunda AR-GE faaliyetlerine başlayan PİMAŞ, 1982 yılında ilk PVC Pencere Sistemi olan PİMAPEN'i kurdu.

Business HT

 

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