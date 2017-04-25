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Karadenizli balıkçılar "çaça" avına çıktı

Denizlerde av yasağının 15 Nisan'da başlamasıyla Karadenizli balıkçılar, yasak kapsamında bulunmayan ve balık yağı, hayvan yemi gibi ürünlerin yapımında kullanılan "çaça" avına yoğunlaştı

25 Nisan 2017 Salı, 12:09:51 Güncelleme: 12:16:21 AA

Denizlerde av yasağının 15 Nisan'da başlamasıyla Karadenizli balıkçılar, artık "çaça" avı için mesai yapıyor.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizlerle av yasağının 15 Nisan itibarıyla başladığını, av kapsamında bulunmayan çaça avcılığının ise 15 Mayıs'a kadar süreceğini belirtti.

Deniz suyu sıcaklığının bölgede 7-8 derece civarında olduğuna dikkati çeken Malkoç, "Çaçanın daha çok avlanabilmesi için deniz suyu sıcaklığının 12-13 derece olması lazım. Yine de çok şükür, teknelerden her seferde 15-20 ton çaça çıkıyor.

Geçen sezon 70 bin ton çaça avladık. Bu sezon ise şu ana kadar 50 bin tonun üzerinde av yapıldı. Sezon sonuna kadar 30 bin ton daha tutarak 80 bin tonu geçeceğimizi düşünüyorum. Bu dönem Ünye ile Yakakent arasındaki sahada çalışıyoruz." diye konuştu.

Çaça balığından balık yağı, hayvan yemi gibi ürünler yapıldığını belirten Malkoç, balıkçıların, çaçanın kilogramını fabrikalara 50 kuruştan sattığını kaydetti.

"SON YILLARIN EN BOL BALIKÇILIĞI OLDU"

Öte yandan Malkoç, bu sezon Karadeniz'de balık bolluğu yaşandığını söyledi. İyi bir sezon geçirdiklerini anlatan Malkoç, "Palamut, çinekop ve isravritte iyi bir sezon yaşadık. Palamudun çok olmasından dolayı hamsi biraz az oldu ama çok şükür, son yılların en bol balıkçılığı oldu bu sezon. Kimse balıkçılıktan ağlamasın. Bu sezon görülmemiş oranda palamut bolluğu yaşandı. Samsun'da geçen yıllarda tanesi 10 liradan satılan palamut bu sezon 5 liraya kadar düştü." ifadelerini kullandı.

Hamside istedikleri avı yapamadıklarına işaret eden Malkoç, "Önceki sezonlarda Gürcistan tarafında küçük teknelerle hamsi av yapılırdı. Bu sezon Gürcistan'da hamsi olmayınca onlar da bizim karasularımızda avlandı. O yüzden pasta bölündü." dedi.

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