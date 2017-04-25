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Donald Trump, vergi reformu, ABD
İŞ-YAŞAM

Trump, merakla beklenen vergi reformunu yarın açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump, yarın açııklayacağı vergi reformuyla bireyler için vergilerin düşürülmesi ve kurumlar vergisinin yüzde 15'e indirilmesini isteyecek

25 Nisan 2017 Salı, 12:42:44 Güncelleme: 12:44:07

ABD Başkanı Donald Trump, yarın açııklayacağı vergi reformuyla bireyler için vergilerin düşürülmesi ve kurumlar vergisinin yüzde 15'e indirilmesini isteyecek.

haberturk.com'un derlediği habere göre, seçim kampanyası boyunca özellikle özel sektör üzerindeki yükü hafifletmek için vergilerde indirime gitmeyi vaat eden ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir merakla beklenen vergi planını yarın açıklayacak. Beyaz Saray'dan bir yetkili, Trump'ın yeni planı geçen hafta danışmanlarıyla görüştüğünü ve vergi reformunun ana hatlarını yarın halka duyuıracağını bildirdi.

Ancak ABD hükümetinin gelirlerinde düşüşe yol açacak vergi planının, Kongre'de itirazlara yol açabileceği belirtiliyor. Planla ilgili detaylar, Kongre liderleri ile Hazine arasındaki müzakerelerde belirlenecek.

Trump'ın ekonomi danışmanı Gary Cohn ile Hazine Bakanı Steven Mnuchin, vergi planını anlatmak üzere Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ve Senatodaki üst düzey isimlerle bir araya gelecek.

ABD HÜKÜMETİ KAPANMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Öte yandan ABD'de yeni harcama kanununun 28 Nisan'a kadar Kongre'nin her iki kanadından da geçmemesi halinde, hükümet kapanabilir. Trump'ın tartışmalara yol açan harcama kanunu konusunda anlaşma sağlanamazsa 28 Nisan gece yarısı hükümet kapanacak, federal kurumlar kapalı kalacak ve yüz binlerce kamu çalışanı ücretsiz tatile çıkacak.

Trump'ın kanunla ilgili en önemli anlaşmazlıklardan biri olan Meksika sınırına duvar örme planını erteleyebileceği belirtiliyor.

ABD'de son olarak 2013'de eski Başkan Barack Obama'nın sağlık reformuyla ilgili Kongre'de yaşanan anlaşmazlık nedeniyle hükümet 16 gün süreyle kapalı kalmıştı.

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