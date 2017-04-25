Gama ışınlarıyla fıstık çeşidi geliştirilecek

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Antep fıstığında da bu yönde bir çalışma yapmak için TAEK ile ortak proje hazırladıklarını, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenen bu projeyle çok farklı meyve türlerinde başarılı örnekler elde edildiğini dile getiren Aslan, "En meşhuru da yine bizim bir kardeş kuruluş olan Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde çekirdeksiz limon elde edilmiştir. Bunun dışında kirazda, nohutta, bağda başarılı örnekler var. Tabii bu şansa bağlı." ifadelerini kullandı.