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Gama ışınlarıyla fıstık çeşidi geliştirilecek

25 Nisan 2017 Salı, 14:55:47 AA

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü ve TAEK'in fidan gözlerine gama ışını verilmesi yöntemiyle yürüttüğü "Mutasyon Islahı Yöntemiyle Yeni Antep Fıstığı Çeşitlerinin Elde Edilmesi" Projesi kapsamında kolay kırılabilen, verimi yüksek meyve elde edilmesi planlanıyor

  • 1 Gama ışınlarıyla fıstık çeşidi geliştirilecek
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    Gaziantep'te, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) fidan gözlerine gama ışını verilmesi yöntemiyle yürüttüğü, "Mutasyon Islahı Yöntemiyle Yeni Antep Fıstığı Çeşitlerinin Elde Edilmesi" Projesi sayesinde kolay kırılabilen ve verimi yüksek meyve elde edilmesi amaçlanıyor.

  • 2 Gama ışınlarıyla fıstık çeşidi geliştirilecek
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    Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Nevzat Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bitki türlerinden yeni çeşitler elde etmek için farklı metotlar üzerinde çalıştıklarını söyledi.

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    Bunlardan birinin mutasyon yoluyla yeni çeşitlerin elde edilmesi olduğunu vurgulayan Aslan, söz konusu yöntemle bitki gözlerine gama ışınları verilerek, buradaki gen dizininde sağlanan başkalaşım sonucu yeni ve farklı bireylerin elde edilmesinin amaçlandığını dile getirdi.

  • 4 Gama ışınlarıyla fıstık çeşidi geliştirilecek
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    Antep fıstığında da bu yönde bir çalışma yapmak için TAEK ile ortak proje hazırladıklarını, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenen bu projeyle çok farklı meyve türlerinde başarılı örnekler elde edildiğini dile getiren Aslan, "En meşhuru da yine bizim bir kardeş kuruluş olan Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde çekirdeksiz limon elde edilmiştir. Bunun dışında kirazda, nohutta, bağda başarılı örnekler var. Tabii bu şansa bağlı." ifadelerini kullandı.

  • 5 Gama ışınlarıyla fıstık çeşidi geliştirilecek
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    Proje kapsamında TAEK'te, Antep fıstığı gözlerine gama ışınları verdikten sonra "kalem"leri getirip enstitüde aşıladıklarını vurgulayan Aslan, "Bunlar meyveye yattıktan sonra meyveleri takip edeceğiz. Mevcut meyve çeşitlerinden farklı bir özellik gördüğümüz zaman bunu daha ayrıntılı bir şekilde inceleyerek bir çeşit elde edebilir miyiz şeklinde bir araştırma yapacağız. Tabii bu araştırmalar uzun soluklu. İki yıl önce başladı.

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