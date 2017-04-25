TÜSİAD'dan e-ticaret raporu

Rapor, GittiGidiyor ve The Boston Consulting Group (BCG) destekleriyle hazırlandı.

Raporun kamuoyu ile paylaşıldığı toplantıda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, e-ticaret hızla büyümeye devam etse de, e-ticaretin toplam perakendeden aldığı payın henüz yüzde 3.5 seviyesinde olduğunu belirtti. "e-Ticaret sektörümüz güçlü bir potansiyele ve gelişim alanına sahip" diyen Bilecik, şöyle devam etti:

"Bu gelişim alanındaki fırsatları doğru şekilde değerlendirdiğimiz takdirde e-ticaret sektörümüzün ekonomide hak ettiği payı alacağına inanıyoruz. Ülkemizde klasik perakende firmalarının ve KOBİ’lerin e-ticaret ekosistemine daha fazla dahil olmaları, e-ticaret ile ilgili tüketici algısının güçlendirilmesi ve dijital okuryazarlığın geliştirilmesi konularının önemini vurgulamak isterim. Sektör ve idari yapı arasında etkili ve yapıcı iletişimin ve kamu tarafında e-ticaret ile ilgili eşgüdümü güçlendirici bir mekanizmanın çok faydalı olacağını da düşünüyoruz. E-ticareti bir ekosistem olarak düşünmek durumundayız. Teknik altyapı ve lojistikten, internet girişimciliğine; finansal altyapıdan alternatif ödeme sistemlerine ve sağlıklı bir mevzuat yapısına kadar her unsur bütünlük içinde ele alınmalı ve geliştirilmeli. Bu kapsamda atılması gereken adımların, etkin bir program çerçevesinde, sektörün ve kamunun katılımıyla hızla hayata geçirilmesini çok önemli görüyoruz."

GİDİLECEK DAHA ÇOK YOL VAR

GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, Türkiye'nin yüzde 58’lik internet ve yüzde 65’lik akıllı telefon penetrasyonuyla e-ticaret sektöründe en fazla potansiyel taşıyan ülkeler arasında olduğunu belirterek, "Perakende e-ticaret hacmi 2016’da yüzde 32 büyüyerek 17.5 milyar TL’ye ulaştı. Ancak bu hızlı büyümeye rağmen e-ticaretin toplam perakendeden aldığı pay henüz yüzde 3.5 seviyesinde. Bu rakamın dünya ortalamasında yüzde 8.5 olduğunu göz önüne alınca gidecek daha çok yolumuz olduğu da ortaya çıkıyor. Türkiye’de e-ticaretin büyümesini bugüne kadar daha çok sadece online kanalda faaliyet gösteren şirketler tetikledi. Bu noktada, hacmin artması için klasik perakendecilerin ve KOBİ’lerin e-ticaret faaliyetlerini artırması ciddi önem taşıyor" dedi.

KİMLER KATILDI

Toplantıya TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası Lideri Esin Güral Argat, TÜSİAD Yönetim ve Yuvarlak Masa Kurulu Üyesi Sina Afra, TÜSİAD Bilgi İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu Başkanı Filiz Akdede, BCG Yönetici Ortağı Cenk Sezginsoy, GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, BTS Legal Yönetici Ortağı Yasin Beceni, Bankalar Arası Kart Merkezi CEO’su Soner Canko, Media Markt CEO’su Yenal Gökyıldırım ve Koton Yönetim Kurulu Eş Başkanı Gülden Yılmaz gibi sektörün önemli isimleri katıldı.

Rapordan öne çıkan bazı bulgular:

Global e-ticaretin hacmi son 4 yılda 630 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara, toplam perakende içerisindeki payı ise %4,2'den %8,5'e ulaştı. 2021 yılında bu oranın %13 seviyesine ulaşması bekleniyor.

2020 yılında global e-ticaret hacminin %64'ünün gelişmekte olan ülkeler tarafından oluşturulması bekleniyor. Dünyada, sınırlar ötesi e-ticaret hacmi 400 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Sınırlar ötesi e-ticaret büyümesine devam ederek, 2020 yılında 1 trilyon dolar sınırına yaklaşacak.

Türkiye'de e-ticaretin hacmi 2016 itibarıyla 17,5 milyar TL'ye ulaştı. 2012 yılında %1,7 olan e-ticaretin toplam perakendedeki payı ise %3,5'e yükseldi.

Türkiye'de klasik perakendecilerin toplam e-ticaret pazarından aldığı pay yaklaşık %30 seviyesinde.

Global çapta mobilin e-ticaret payı %44 iken Türkiye’de bu oran henüz %19 seviyesinde.

2016 yılı itibarıyla Türkiye’de e-ticaret işlemlerinin yaklaşık %19'u akıllı telefon ve tabletler üzerinden gerçekleşti. 2021 yılı için bu oranın % 49 seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de online alışverişin tercih edilmesindeki en önemli etken uygun fiyat beklentisi.

Türkiye’de internet kullanan her 3 kişiden sadece 1'i online alışveriş yapıyor.

Tüketiciler ürün araştırmalarını mobilde, satın almaları ise daha çok masaüstünde yapıyor.

Raporda Türkiye'de e-ticaretin potansiyelini yakalaması için atılması gereken adımlar ise şu 5 başlıkta toplandı:

Sektör ve idari yapı arasında etkin iletişimin sağlanması

Algı ve dijital okuryazarlığın artırılması

Perakendecilerin e-ticaret ekosistemine daha fazla dahil olması

Teknik altyapının iyileştirilmesi

Mevzuatın sektörün gelişimini destekleyecek şekilde düzenlenmesi