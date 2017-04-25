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Konya'daki lale tarlası görenleri büyülüyor

25 Nisan 2017 Salı, 17:52:31 İHA

Konya'da bir firmaya ait, 80 çeşit lalenin üretildiği, 300 dekar büyüklüğündeki lale tarlası, gökkuşağını andıran güzelliğiyle görenleri etkiliyor

  • 1 Konya'daki lale tarlası görenleri büyülüyor
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    Bir devre adını veren, özellikle Doğu kültür ve mitolojilerinde özgün bir yere sahip lale, kent merkezlerini, tarihi mekanların yanı sıra parkları ve meydanları süslüyor.

  • 2 Konya'daki lale tarlası görenleri büyülüyor
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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl Türkiye'deki lale üretiminin yüzde 96,8'ini karşılayan Konya'da, 400 bin metrekarelik alanda geçen yıl 40 milyon lale üretildi, bu yıl ise 60 milyona yakın üretim bekleniyor.

  • 3 Konya'daki lale tarlası görenleri büyülüyor
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    Kent merkezine 50 kilometre mesafedeki Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde Asya Lale firmasına ait, 80 çeşit lalenin üretildiği tarla, Türkiye'nin dört bir köşesinden binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve dikkati çeken bir üretim merkezi.

  • 4 Konya'daki lale tarlası görenleri büyülüyor
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    Özellikle fotoğraf tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği, "topraktaki gökkuşağı" olarak nitelendirilen lale tarlasında fotoğrafçılar, görsel şölende en iyi kareyi yakalayabilmek için birbirleriyle yarışıyor.

  • 5 Konya'daki lale tarlası görenleri büyülüyor
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    "Drone" adı verilen hava araçlarıyla bahçeyi farklı açılardan görüntülemeye çalışan fotoğraf meraklıları, gökkuşağını andıran renk demetini ölümsüzleştirmek istiyor.

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