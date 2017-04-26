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İŞ-YAŞAM

ABD, İngiltere’ye de laptop yasağı getiriyor

ABD'ye yapılacak olan uçuşlarda laptop ve tablet kullanımına gelen yasaklamanın kapsamı genişliyor. Söz konusu yasak yakın bir zamanda İngiltere'yi de kapsayacak

26 Nisan 2017 Çarşamba, 02:51:19 Güncelleme: 03:01:31

ABD’ye yönelik uçuşlarda bazı havaalanlarından kalkan uçakların kabininde laptop ve tablet kullanımına gelen yasaklamanın kapsamının genişleyeceği belirtildi. İngiliz Guardian Gazetesi’nin ABD hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre söz konusu yasaklar yakın zamanda İngiltere havaalanlarını da kapsayacak. Gazete söz konusu yasakların ne zaman hayata geçeceği konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Gillian Christensen yaptığı açıklamada ABD’nin güvenliğine yönelik olarak yeni değerlendirmelerde bulunduklarını ve henüz kesin karar vermemiş olmakla birlikte gerekirse söz konusu yasakları diğer havaalanları için de uygulayabileceklerini söyledi.

SIRA ALMANYA VE FRANSA’DA

Kabin içi elektronik cihaz kullanımı daha önce aralarında İstanbul Atatürk Havalimanı’nın da bulunduğu çoğunluğu Ortadoğu merkezli toplam 10 havaalanına uygulanmaya başlanmıştı. Yasağın haberde belirtildiği gibi devreye girmesi halinde İngiltere’den ABD’ye yönelik uçuş yapan tüm havayolu şirketlerinin kabinlerinde uçuş süresince laptop, tablet ve oyun konsolu gibi elektronik cihazlar bulundurulamayacak. Uzmanlar, yasağın İngiltere’ye uygulanmasının ardından sınırlamaların kısa sürede Almanya ve Fransa için de uygulanabileceğini belirtiliyor.

 

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