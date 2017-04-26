Yetişmiş insan gücü, düşük maliyetleri ve lokasyonu ile son dönemde gözde ülkelerden biri haline gelen Sırbistan, yeni bir Türk yatırımına daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye'de İstanbul ve Yozgat'ta bulunan iki fabrikasında 400'ün üzerinde bir istihdamla dış giyim üretimi yapan Birleşik Tekstil, Sırbistan'ın Lazarevaç bölgesinde atıl durumda bir fabrikayı alarak üretime başlayacak.

HÜKÜMETTEN ÖZEL DAVET GELDİ

Yatırım haberinin Sırp basınında yer almasının ardından konu ile ilgili olarak haberturk.com'a bilgi veren Birleşik Tekstil ortaklarından ve aynı zamanda firmanın Genel Müdürü Ali Şarkı, Sırbistan'ın henüz Avrupa normlarına geçmese de bölgede yükselen bir yıldız haline geldiğini söyledi. Özellikle Sırbistan'ın konumunun Türkiye ile Avrupa arasında bir köprü niteliğinde olduğunu kaydeden Şarkı, şunları anlattı:

"Bizi Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic özel olarak davet etti, bize teveccüh gösterdi Biz de geldik ve daha önce Avrupa'ya ihracat yapan ancak şu anda atıl durumda olan bir fabrikayı devraldık. 1.5 ay içerisinde fabrikayı yenileyip üretime geçmeyi hedefliyoruz. İlk etapta 300 kişilik bir istihdam planladık, sonrasına ise işlere göre bakacağız."

AVRUPA'YA İHRACAT

Sırbistan'daki fabrikayı Avrupa'ya ihracat için kullanacaklarını anlatan Şarkı, girdileri ise Türkiye'den sağlayacaklarının altını çizdi. Şarkı, Birleşik Tekstil'in halen İstanbul'da 170, Yozgat'ta ise 250 kişilik istihdamla faaliyet gösterdiğini ve önde gelen yabancı markalara üretim yapıp tamamen ihracata çalıştığını da sözlerine ekledi.



TÜRK FİRMALAR SIRBİSTAN İLE NEDEN İLGİLENİYOR

Sırbistan son dönemde ülkedeki eski ve kullanılmayan fabrikaları dönüştürerek yatırımcılar için yeni bir fırsat yarattı. Ülkedeki yetişmiş iş gücü Avrupa'daki merkezlere yakınlık şu anda ülkeye yönelen yatırımların esas gücünü oluşturuyor.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyoncuları İhracatçılar Birliği Başkanı Hikmet Tanrıverdi, haberturk.com'a yaptığı değerlendirmede, şu ana kadar dört-beş Türk tekstil firmasının yatırım yaptığını, bu sayının önümüzdeki dönemde artmasının beklendiğini dile getirdi.

Ülkedeki maliyetlerin uygunluğuna dikkat çeken Tanrıverdi, "Asgari ücret 260 euro civarında. Ayrıca 5 milyon euronun üzerinde yatırım yapana yüzde 30 nakit iadesi sağlıyorlar. Bunlar çok cazip imkanlar. Türkiye'deki işgücü maliyetleri daha yüksek. Teşvikli bölgelerde bile işgücü maliyeti 360 euroya ulaşıyor. Türk firmalar da Avrupa'daki pazarlarını kaybetmemek için Sırbistan ile ilgilenmeye başladı. Önümüzdeki 5-10 yıl boyunca ülkeye ilginin süreceğini düşünüyorum" dedi.

DÖRT FİRMA DAHA VAR

Belgrad Belediye Başkanı Sinisa Mali, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada, Sırbistan'da fabrika açmak isteyen dört Türk tekstil şirketi ile daha görüşmelerin sürdüğünü kaydetmişti.

Türkiye'den Sırbistan'a yatırıma giden ilk tekstil firması Jeanci Tekstil olmuştu. Önce Leskovac şehrinde arkasından da Krupanj'da bir fabrika açan şirket şimdiye kadar 10 milyon eurodan fazla yatırım yaptı. Jeanci'nin sağladığı istihdam ise bin kişiyi aştı.

Jeanci'nin arkasından Aster Tekstil ve Tibet Moda da Sırbistan'da yatırım kervanına katılan firmalar olmuştu.

Birleşik Tekstil'in Sırbistan'da fabrika açacağı haberi, Sırbistan basınında bu fotoğrafla yer aldı. Belgrad Belediye Başkanı Sinisa Mali ve Birleşik Teksitil temsilcisi Muradin Güneş