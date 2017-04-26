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Arçelik, Beylikdüzü'ndeki fabrikasını taşıyor

Arçelik, 1983 yılından bu yana üretim yaptığı İstanbul Beylikdüzü'ndeki fabrikasını Çerkezköy'e taşıma kararı aldı. Taşınma işleminin 11 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor

26 Nisan 2017 Çarşamba, 10:46:02 Güncelleme: 11:07:04

Beyaz eşya devi Arçelik, Beylikdüzü'nde bulunan fabrikasını taşıma kararı alındı.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, fabrika Çerkezköy'e taşınacak. Taşınma işlemi 31 Mart 2018‘e kadar tamamlanacak.

1983 yılından bu yana üretim yapılan Beylikdüzü'ndeki fabrikanın ise nasıl değerlendirileceğine henüz karar verilmedi. 

Açıklamada taşınmanın nedeni, "Yüksek teknolojik standartları yakalamak, rekabetçiliği ve operasyonel verimliliği artırarak farklı tüketici ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılayabilmek" olarak gösterildi.

Arçelik'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimizin Beylikdüzü/İstanbul'da bulunan Elektronik İşletmesi'nin; yüksek teknolojik standartları yakalayarak, rekabetçiliğini ve operasyonel verimliliğini arttırmak suretiyle farklı tüketici ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılayabilmek amacıyla Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Caddesi 8.Sokak No.1 Kapaklı, Çerkezköy/Tekirdağ adresindeki fabrika binamıza taşınmasına, taşınma işleminin 31 Mart 2018‘e kadar tamamlanmasına karar verildi.

Şirketimiz tarafından boşaltılan gayrimenkulün nasıl değerlendirileceği yönünde henüz bir karar alınmamıştır."

 

 

 

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