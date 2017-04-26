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Arçelik, Beylikdüzü'ndeki fabrikayı taşıyor

Arçelik, İstanbul Beylikdüzü'ndeki fabrikasını Çerkezköy'e taşıyacak. Taşınma işlemi 11 ay içerisinde tamamlanacak

26 Nisan 2017 Çarşamba, 10:46:02 Güncelleme: 10:48:03

Beyaz eşya devi Arçelik, Beylikdüzü'nde bulunan fabrikasını taşıma kararı alındı.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, fabrika Çerkezköy'e taşınacak. Taşınma işlemi 31 Mart 2018‘e kadar tamamlanacak.

Beylikdüzü'nde boşaltılacak olan gayrimenkulün ise nasıl değerlendirileceğine henüz karar verilmedi.

Açıklamada taşınmanın nedeni, "Yüksek teknolojik standartları yakalamak, rekabetçiliği ve operasyonel verimliliği artırarak farklı tüketici ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılayabilmek" olarak gösterildi.

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