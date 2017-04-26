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Kuru fasulye
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Kuru fasulye tarlada 3,5 markette 15 lira

Türkiye'nin kuru fasulye üretiminin yüzde 35'ini gerçekleştiren Konya'da kuru fasulyenin kilogramı 3,5 liradan satılırken, marketlerde ise ürünün kalitesine göre fiyatı 7,90 ila 15 lira arasında değişiyor

26 Nisan 2017 Çarşamba, 12:20:31 Güncelleme: 12:25:21 AA

Türkiye'nin kuru fasulye üretiminin yüzde 35'inin gerçekleştirildiği Konya'da temizlenmiş, tencereye girecek vaziyetteki kuru fasulyenin kilogramı 4,5 liradan satılırken, marketlerde ise ürünün kalitesine göre fiyatı 7,90 ila 15 lira arasında değişiyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Celil Çalış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru fasulye üretiminin yüzde 60'ını Konya Ovası Projesi bölgesindeki Konya, Aksaray, Karaman ve Niğde'nin ürettiğini belirterek, bu üretimin her geçen yıl azaldığını dile getirdi.

Çalış, Türkiye'de 2000 yılına kadar 180 bin hektarda kuru fasulye yetiştirildiğini, bugünlerde ise ekim alanının 84 bin hektara düştüğünü ifade etti. Kilogram bazında priminn bakliyata da uygulandığını, buna karşın üreticinin buğday ve mısıra yöneldiğini ifade eden Çalış, "Üreticimiz daha zahmetli olan bitkileri ekmiyor." dedi.

Türkiye'de üretilen 235 bin ton kuru fasulyenin 70 bin tonunun Konya'da yetiştirildiğini kaydeden Çalış, "Türkiye'nin fasulye üretiminin yüzde 35'ini Konya karşılıyor." ifadesini kullandı.

AYNI KALİTE FASULYE 4,5 LİRA 

Çalış, geçen yıl nohutta yaşanan spekülasyonların bu yıl kuru fasulye fiyatı üzerinde sürdürüldüğünün altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu, üreticiyi de toptancısını da olumsuz etkiliyor. Kuru fasulyenin kilogramının 8, 10, 16 ve 23 liradan fiyatlandırılması aldatıcı yaklaşımlardır. Üretimin merkezi Konya'da kuru fasulyenin fiyatı 3,5 liradır. Temizlenmiş, tencereye girecek vaziyetteki kuru fasulye ise 4,5 liradan toptancısından satılmaktadır. Bugün marketlerde paketlenmiş ürünler ile aynı fasulye toptancıdan 4,5 liradan temin edilebilir. Bu fiyat spekülasyonları ile üreticinin ve tüketicinin mağdur edileceği ortadadır. Bundan geri dönülmesi gerekiyor."

Konya Bakliyatçılar, Hububatçılar ve Tohumcular Derneği Sözcüsü Halil Çınarlı ise bir ay önce kuru fasulyenin toptan satışının 5 liradan gerçekleştiğini, bugün ise bu rakamın 4,5 liraya gerilediğini aktardı.

Kuru fasulyedeki fiyat artışının toptancı ile üreticiye mal edildiğini vurgulayan Çınarlı, şunları kaydetti:

"Bugün, Konya Ticaret Borsasında en iyi fasulye 3,6 liradan satıldı. Bu ürünü eliyoruz, işliyoruz daha sonra paketleniyor. Tencereye girecek şekildeki fasulyeyi 4,5 liradan iç piyasada satıyoruz. Marketlerde 7,90 ila 15 lira arasında satılıyor, bunun nedenini bilmiyoruz. Marketlere müdahale hakkımız yok. Ekim alanı daralırsa üretim düşecektir. İthalatı artarsa cari açık veririz. İthal fasulye, yerli ürünün lezzetini de kalitesini de yakalayamaz. Fiyat politikaları üreticiyi ve tüketiciyi etkiliyor. Fasulyede kalite düştükçe tüketimi de üretimi de düşer."

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