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Brexit, banka, Londra, Frankfurt
İŞ-YAŞAM

Brexit nedeniyle bankalar merkezlerini Londra'dan Frankfurt'a taşıyor

İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı dünyanın başlıca finans merkezlerinden Londra'nın geleceğiyle ilgili soru işaretleri yaratırken, merkezlerini Londra'dan taşımaya karar veren pek çok bankanın tercihi Frankfurt.

26 Nisan 2017 Çarşamba, 17:17:54 Güncelleme: 18:01:55 HABERTURK.COM

İngiltere'de geçen yıl düzenlenen referandumda AB'den ayrılma (Brexit) kararı çıkması, birçok şirketi Avrupa'da yeni adres aramaya yöneltti. Brexit'in finans hizmetlerine yansımasından en çok etkilenecek olan bankacılık sektörü ise gözünü Frankfurt'a dikmiş durumda.

FRANKFURT UCUZ

haberturk.com'un Bloomberg ve BBC'den derlediği habere göre, merkezlerini Frankfurt'a taşımayı düşünen bankalar arasında Goldman Sachs ve Citigroup da var. Frankfurt'un tercih edilmesinde en önemli etken, diğer Avrupa kentlerine göre ucuz olması. Gayrimenkul uzmanlarına göre, Frankfurt'ta bir ofis açmanın maliyeti Fransa'nın başkenti Paris'teki maliyetin yarısı. ABD'deki gayrimenkul şirketi CBRE Group'un Almanya temsilcisi Carsten Ape, "Geçen yıl bu konuda somut adımlar atılmadı ancak durum bu durum, yılın ilk çeyreğinde tamamen değişti" dedi.

Bankaların merkezini taşımayı düşündüğü diğer kentler ise Dublin ve Madrid.

"LONDRA İÇİN PEK İYİ DEĞİL"

Tahminlere göre Brexit nedeniyle Londra'da bankacılık alanında 10 bin, finans alanında ise 20 bin kişilik istihdam yok olabilir.

Fransa Maliye Bakanı Michel Sapin de, BBC'ye yaptığı açıklamada "Avrupa para piyasası açısından bir egemenlik ve güvenlik sorunu var. Bu nedenle merkezlerin çoğu Londra'da kalamaz. Büyük bir hareket olacak ve birçok finans kurumu buna hazırlanıyor. Sanırım bu durum Londra için pek iyi bir şey değil" dedi.

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