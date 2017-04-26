Fuar alanı Nettexpo.com sayesinde sanal ortama taşınıyor

Dünyanın herhangi bir yerindeki ziyaretçinin hiçbir zahmete katlanmadan cep telefonu, tablet veya laptopundan kendi dilinde sanal fuarı gezme fırsatını sunan Nettexpo.com sayesinde kurumlar, fabrikalarını full HD kalitede 360 derece gezdirebilecek. Nettexpo.com'un ilk dijital fuarı 15 Temmuz 15 Ağustos tarihleri arasında Makine ve Teknolojileri Fuarı olacak.

"Aynı anda 5 kişinin görüntülü konuşabileceği interaktif toplantı imkanı sayesinde uzak mesafelerin dezavantajını ortadan kaldırmayı hedefleyen ‘Nettexpo.com’da şirketler, ziyaretçilerine e-katalog gösterebilecek, dileyen bu katalogu pdf formatında indirebilecek" diyen Metropolitan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Metehan Ömer Solak şunları söyledi:

"Firma yetkililerinin kartvizitlerini QR kodu ile gönderme kolaylığını sunan portal, ziyaretçilerine mesaj ve e-mail gönderebilme olanağı sağlayacak, katılımcının bu mesaj ve e-maillerden haberdar olabilmesi için cep telefonuna kısa mesaj (SMS) gönderilecek. Gerçek fuardaki nakliye,yolculuk,konaklama, yemek, hostes, stand,promosyon ve ikram gibi masrafları sıfıra indiren Nettexpo.com’da numaralı salonlar (Hall) dijital olarak tertip edilecek. Ziyaretçi dijital salonda şirketin logosuna tıklayarak direk dijital standına girilebilme fırsatını yakalayacak. Bu sayede katılımcılar dijital ortamda ürünlerini sergileme fırsatını yakalayacak."

Metehan Ömer Solak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Normal bir fuara göre 100 kat daha fazla ziyaretçiyi online ortamda buluşturmaya hazırlanan ‘Nettexpo.com’ sayesinde şirketler yüzde 99 tasarruf edecek. Fuarlara harcanan paranın yüzde 10’luk kısmı ile portala giriş yapan katılımcılar, yapacağı harcamanın yüzde 80’lik kısmı devlet teşviki kapsamında olduğundan, bu sayede şirketler, neredeyse hiçbir masraf yapmadan çok daha fazla kişiye ürünlerini sergileme imkanı bulacak. Katılımcı şirketlere uluslararası ticaret portalı ‘Netetrade.com’da 6 ay gold üyelik hediye edilerek ticarette sürdürülebilirlik sağlanması hedeflenirken, tamamen İngilizce tertip edilecek Nettexpo dergisinde tüm katılımcılara tam sayfa yer ayrılacak. Dergi yurt dışındaki tüm temsilcilik ve uluslararası ticaret odaları ve hedef kitle firmalara gönderilecek. Böylece şirketlerin tanıtımına da katkı sağlanacak. "

TÜM DÜNYAYA DUYURULACAK

"Yurt dışına çıkacak binin üzerinde treylerin arka kapak kısmına gece bile okunabilen ‘Nettexpo.com’ markası yazılarak yurt dışında da merak uyandırılacak. Sadece Türkiye değil hedeflenen pazarların tematik kanallarında da yayınlanacak ‘Nettexpo.com’ reklamları ile portalın sunduğu ayrıcalıklar tüm dünyaya duyurulacak, bu sayede yurt dışından da katılımlar sağlanacak" diye konuşan Solak, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Fuarı sanal ortama taşıyan Nettexpo.com günümüz iletişim araçlarının en güçlüsü haline gelen sosyal medyayı da aktif şekilde kullanacak. Hedef ülke sosyal medyalarında yapılacak çalışma ile ziyaretçi sayısında artış sağlanacak. Yaz güneşinin yavaş yavaş hissedilmeye başlandığı, Türk turizminde lokomotif görevini üstlenen İstanbul ve Akdeniz Bölgesi’nde açık hava reklam alanları kullanılacak, toplu ulaşım araçları giydirilecek. ‘Nettexpo.com’ bünyesindeki mobilwall araçların avantajı ile portal bilinilirliği artırılacak. Normal fuarlardan hiçbir farkın olmadığı, sanal ortamın sunduğu sınırsız avantajlar sayesinde alıcı ile satıcıyı buluşturmayı amaçlayan ‘Nettexpo.com’ için basılacak afişler ile katılımcı kurum ve kuruluşların yanı sıra ticaret ve sanayi odalarında da portala dair farkındalık yaratılacak."