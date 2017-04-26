Rusya'dan sezonun ilk charter seferi düzenlendi

7 | 11

Odeon Tours Yer Hizmetleri Türkiye Genel Müdür Vekili Ozan Somaklar ise Gazipaşa Havalimanı'na Rusya'dan bir ay boyunca, her gün bir uçuş ile haftada bin 300 turistin geleceğini söyledi. Mayıs sonlarında bu sayının iki uçağa çıkacağını anlatan Somaklar, "St. Petersburg'da da 27 Mayıs itibarı ile uçuşlar başlıyor ve Gazipaşa'da her gün 3 uçağımızı karşılıyor olacağız. Ekim ayına kadar sürecek olan uçuşlarda toplam yaklaşık 55 bin yolcumuzu Gazipaşa'dan karşılamayı ve tekrar ülkelerine geri yolcu etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.