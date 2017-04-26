İŞ-YAŞAM
26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İŞ-YAŞAM

Rusya'dan sezonun ilk charter seferi düzenlendi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 21:52:00 AA

  • 1 Rusya'dan sezonun ilk charter seferi düzenlendi
    1 | 11

    Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na Rusya'dan sezonun ilk charter seferi düzenlendi.

  • 2 Rusya'dan sezonun ilk charter seferi düzenlendi
    2 | 11

    Moskova'dan kalkan Royal Flight havayolu şirketine ait boeing 737-800 tipi uçak 189 yolcusuyla Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na indi. Geleneksel havacılık seremonisi "su takı" ile karşılanan turistlere karanfil, çilek, Rusça tanıtım materyalleri ve çeşitli hediyeler verildi.

  • 3 Rusya'dan sezonun ilk charter seferi düzenlendi
    3 | 11

    Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 Nisan'da Rus havayolu şirketi ile ilk kez tarifeli uçakla Rus turistlerin geldiğini söyledi. Corel Travel'in charter seferiyle ikinci kafile Rus grubunun bölgelerine gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

  • 4 Rusya'dan sezonun ilk charter seferi düzenlendi
    4 | 11

    Alanya bölgesinin Rus pazarında geçen yıldan çok daha farklı bir müşteri kitlesine sahip olacağını dile getiren Sili, "Buraya gelen müşterilerimizin memnuniyeti açısından Alanya Gazipaşa Havalimanı önem arz ediyor. Rusların Alanya'ya ilgisini biliyoruz. Bunun artarak devam edeceğini düşünüyorum." dedi. 

  • 5 Rusya'dan sezonun ilk charter seferi düzenlendi
    5 | 11

    Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise Alanya'ya Rusya'dan gelen ilk charter seferinin bölge için güzel bir gelişme olduğunu belirtti. Geçen hafta tarifeli sefer ile gelen Rus turistlerin ardından bölgeye Corel firmasının günlük charter seferlerinin başladığını anlatan Yücel, "Tüm zorluklara rağmen sezonun dolu dolu geçeceğini, geçen yıldan daha iyi geçeceğini söylemiştik ve söylemeye de devam ediyoruz." diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000