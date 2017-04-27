Mehmet Özhaseki'den askeri arazilerle ilgili önemli açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 7.5 milyon binanın dönüşümü için 5 milyar dolarlık kaynak gerektiğini belirterek yurtdışındaki yatırım bankalarından elde edilecek krediyi faizsiz olarak belediyelere vermeyi planladıklarını söyledi.
Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre Özhaseki, kentlerin çeperlerinde kalmış topçu birlikleri gibi ağaçsız arazileri de planlama ile değerli hale getirerek, kentsel dönüşümün finansmanında kullanabileceklerini söyledi.
‘TOP SESİNE TAHAMMÜL YOK’
Özhaseki, “Askeri alanlar biraz netameli bir konu ama şehrin içerisinde kalmış ve yeşilse yüzde yüz park olacak. Şehrin çeperlerinde topçu birlikleri var. Top, tüfek, atış sesine insanların tahammülleri yok. İki tane ağaç da yok. O zaman bu askeri alanların kentsel dönüşümde kullanılması doğru” dedi.
HAZİNE ARAZİLERİ REZERV OLABİLİR
Kentsel dönüşüm için gereken rezerv alan sorunu için Hazine arazilerini kullanmak istediklerini belirten Özhaseki şöyle konuştu: “Şehir içleri ve şehir çeperlerinde alanlar var. İstanbul’da merkezde olmasa da 10 kilometre uzağında bulunur. Hazine tarafından kamuya tahsis edilmiş ancak kullanılmayan alanlar var. Tahsis amacına uygun hareket edilmiyorsa elimizde bayağı alan oluşur.”
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Misafir 20 dakika öncetuzla askeriyesinin toplu konut yapılması ve alt gelirin konut sahibi olması sağlanmalı00
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Misafir 26 dakika öncesavaş devam ederken?00
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Misafir 41 dakika önceDaha bir sene olmadı o toplar tüfekler üzerimize sıkıldı. Kendimizi bir daha kendi ordumuzdan korumak durumunda kalmayalım diye gerekli düzenlemelerin yapılması.09
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Misafir 41 dakika öncekimsenin rahatsız olduğu yoktu rahatsız olan sizlersiz. ordumuz bizim namusumuz, askerimiz bizim gururumuz90
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Misafir 43 dakika önceaskeri araziler sayesinde nefes alıyoruz, yeşillik ve orman var, bence olduğu yerde kalsın.90
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Misafir 55 dakika önceArkada kahverengi gozuken arazilerde 10binlerce fidan var, yakında gozukenler ise 10 yaşından buyuk ağaçlar artık. Ankaranın Avrupadakiler gibi buyuk bir parka ihtiyacı var, araba ve şehir sesinin duyulamayacagı bir park30
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Misafir 1 saat önceYabancı ülkelerin işgali altında ilken Türk askerinin o top ve tüfek seslerini duymak için canını feda edebilecek dedelerimizi dinleyin bir de. Kendi ordusundan bu kadar mı uzaklaştı gönüller?60
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Misafir 5 saat önceHani ekonomimiz iyiydi? Bunun için yabancı ülkelerden kredimi çekilir?120