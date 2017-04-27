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Taşucu Limanı
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Taşucu Limanı ihalesinin konusunda değişikliğe gidildi

Taşucu Limanı ve Liman Geri Sahası'nın özelleştirilmesi ihalesinin konusu değiştirildi

27 Nisan 2017 Perşembe, 09:13:31 Güncelleme: 09:14:28 AA

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Taşucu Limanı ve Liman Geri Sahası'nın 36 yıllığına işletme hakkının verilmesi ihalesi kapsamında değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, 7 Nisan'da yayımlanan ilanla "Taşucu Limanı ve Liman Geri Sahası'nın bir bütün halinde 36 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi" olarak belirlenen ilan kapsamı, "Taşucu Limanı'nın (Liman Alanı ve Lojistik Tesis Alanı) 36 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi ve geri sahasının (Sanayi Tesis Alanı) satış yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi" olarak değiştirildi. İlana göre 21 Temmuz olarak belirlenen ihaleye son teklif verme tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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