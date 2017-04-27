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İŞ-YAŞAM

Çiğ süt artık marketlerde satılacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çiğ süt satışı ile ilgili önemli bir tebliğ yayımlandı. Buna göre, artık marketlerde de ambalajlı bir şekilde çiğ süt satışı yapılabilecek

27 Nisan 2017 Perşembe, 09:32:28 Güncelleme: 10:12:46 HABERTURK.COM

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 27 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde çiğ sütün satışına dair usul ve esasları belirleyen kriterler belirlendi. Yayımlanan tebliğe göre, artık çiğ süt satışı marketlerde de yapılabilecek. 

ÖZEL DOLAPLARDA MUHAFAZA EDİLECEK

Bu tebliğ kapsamında çiğ sütün tüketiciye satışı, sağımdan itibaren 24 saat içerisinde gerçekleştirilecek. Çiğ sütün son tüketim süresi ise ilk sağım saatinden itibaren 48 saat boyunca geçerli olacak. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında onay belgesi almış işleme tesisleri, almış olduğu çiğ sütü yerel perakendecilere satabilecek.

AMBALAJLARDA ETİKETLER VE UYARILAR BULUNACAK

Çiğ sütün tüketiciye satışı sırasında etiketi yok ise satış yapılamayacak. Satışa sunulan çiğ sütün etiketinde, ürünün adı (çiğ inek sütü ve benzeri). Üretici/işleme tesisi adı soyadı veya ticari unvanı, adresi ve hayvancılık işletme numarası. Sağım tarihi. Çiğ sütün son tüketim tarihi. En az 1 cm olacak şekilde “ÇİĞ SÜT”, “24 SAAT İÇİNDE KULLANILMALIDIR” ve “KULLANMADAN ÖNCE KAYNATINIZ” ifadeleri. “0°C ila 4°C’de BUZDOLABINDA MUHAFAZA EDİNİZ” bilgisi. yer alması zorunlu olacak.

Yayımlanan tebliğe göre, çiğ süt sadece otomatik satış makinelerinde tüketiciye sunulabilecek. Hazır ambalajlı çiğ süt için en az 1 litrelik ve tek kullanımlık ambalajlar kullanılacak. Çiğ süt, tüketiciye otomatik satış makinesi aracılığıyla tek kullanımlık ambalaj veya tüketici tarafından sağlanan kap içerisinde satılacak. Ayrıca makinelerin gıda ile temasa uygun olması ve 0 ile 4 derece arasında muhafaza sağlıyor olması gerekecek.

PEKİ ÇİĞ SÜT SATANLAR NE YAPACAK?

Çiğ süt satmak isteyen süt üreten hayvancılık işletmecisinin, öncelikle Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne başvurarak izin alması gerekiyor. Ayrıca çiğ süt analizlerinin hepsini yaptırmak ve en az 1 litrelik tek kullanımlık hazır ambalajları tüketiciye sağlamak zorunda olacak.

 

 

 

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