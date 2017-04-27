Çocuğunun yumurta alerjisi, anneye tavuk çiftliği kurdurdu

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Çiftlikte yaklaşık 3 bin 500-4 bin arasında kanatlı bulunduğunu belirten Pamuk, sürekli tavuk üretimi yaptıklarını da dile getirerek, şunları söyledi:

Şu anda Mersin dışında, üretimin yüzde 50'sini Ankara'daki yerel market zincirlerine gönderdiklerini söyleyen Pamuk, "Hedefimiz, önce Türkiye'yi bu konuda doyurabilmek, daha sonrasında da ihracat. Bu anlamda burayı büyütebilmek için de ciddi bir koordinasyona ve ekibe ihtiyaç vardı. O ekibi de sağladık. Hep birlikte büyük bir aile şirketi, büyük bir üretici olacağız, inanıyorum. İhracata da hoş geldin diyeceğiz" dedi.