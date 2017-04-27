İŞ-YAŞAM
27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ekonomik güven endeksi
İŞ-YAŞAM

Ekonomik güven endeksi nisanda arttı

Ekonomik güven endeksi, nisanda geçen aya göre yüzde 3,6 artarak 96'dan 99,5'e çıktı.

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:59:16 Güncelleme: 11:08:22 AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi nisanda geçen aya göre yüzde 3,6 artışla 96 değerinden 99,5'e yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, perakende ticaret sektörü ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi nisanda geçen aya göre yüzde 5,1 artarak 67,8'den 71,3'e çıktı.

Hizmet sektörü güven endeksi söz konusu ayda marta göre yüzde 3 artarak 96,9'dan 99,9'a, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 4,1 artarak 97,7'den 101,6'ya yükseldi.

Söz konusu dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,2 azalarak 106,5'ten 106,3'e, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,2'lik azalışla 85,8'den 85,7'ye geriledi.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının reel kesim güven endeksini 2007 Ocak-2017 Mart dönemi için bu ay revize etmesi nedeniyle aynı dönem için ekonomik güven endeksinde de revizyona gidildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en değerli havayolu şirketleri
İŞ-YAŞAM

Dünyanın en değerli havayolu şirketleri belli oldu!
Rusya'dan sezonun ilk charter seferi düzenlendi
İŞ-YAŞAM

Rusya'dan beklenen uçak geldi, çiçeklerle ...
Nurettin Canikli'den kıdem tazminatı açıklaması
İŞ-YAŞAM

Başbakan Yardımcısı Canikli'den kıdem tazminatı ...
Ekonomi Bakanı Zeybekci'den, booking.com ve uber.com açıklaması
İŞ-YAŞAM

Bakan Zeybekci'den iki kuruma çağrı: "Vergiyi ...
Yahoo'nun CEO'su 200 milyon dolar tazminat alacak
İŞ-YAŞAM

İşini kaybedecek ama inanılmaz bir servet kazanacak
Brexit nedeniyle bankalar merkezlerini Londra'dan Frankfurt'a taşıyor
İŞ-YAŞAM

Londra'dan kaçıyorlar... İşte yeni adresleri
Taşucu Limanı ihalesinin konusunda değişikliğe gidildi
İŞ-YAŞAM

İHALEDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK
İşsizlik Fonu'ndan 15 yılda 5 milyon kişiye maaş
İŞ-YAŞAM

İŞSİZLİK FONU'NDAN 5 MİLYON KİŞİYE MAAŞ
Çiğ süt artık marketlerde satılacak
İŞ-YAŞAM

SÜT SATIŞIYLA İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ DÜZENLEME!
Çocuğunun yumurta alerjisi, anneye tavuk çiftliği kurdurdu
İŞ-YAŞAM

HER ŞEY BOZUK BİR YUMURTAYLA BAŞLADI
Ekonomik güven endeksi nisanda arttı
İŞ-YAŞAM

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ ARTTI!
AVM'lerdeki engellilerin otoparkını işgale "sıkı denetim" geliyor
İŞ-YAŞAM

AVM OTOPARKLARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme