AVM'lerdeki engellilerin otoparkını işgale "sıkı denetim" geliyor

Bakan Kaya'nın talimatıyla Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Emniyet Genel Müdürlüğüne geçen ay yollanan yazıda, AVM'lerde engelliler için ayrılan park yerlerine diğer araç sahiplerinin park ettiğine yönelik Bakanlığa çok sayıda şikayet ulaştığı bildirildi.

Engelli park yerlerinin işgal edilmesine yönelik şikayetlerin muhatabı olan kurumun belli olmadığını da aktaran Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğünden daha önce engellilerin park sorununu çözmeye yönelik yayımlanan 2011/01 Sayılı Engellilere Yönelik Güvenlik Hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nin uygulanması konusunda valiliklere talimat verilmesini talep etti. Yazıda, yapılan işlemlere ilişkin Bakanlığa da ivedilikle bilgi aktarımında bulunulması istendi.

"TÜM ENGELLERİ AŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, engelli vatandaşların günlük hayatlarına kolayca devam edebilmeleri için erişebilirlik çalışmaları yürüttüklerini anımsattı.

Erişebilirlik çalışmaları ile konutlarda, iş yerlerinde, kamu binalarında, yollarda, kaldırımlarda, yeşil alanlarda, sosyal ve kültürel faaliyetlerin icra edildiği tüm ortamlarda her türlü engeli aştıklarını vurgulayan Fatma Betül Sayan Kaya, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar epey bir yol almamıza rağmen erişebilirlik konusunda hala aşılması gereken engellerin olduğunun farkındayız. AVM'lerdeki otoparklarda yaşanan problem de bunlardan biriydi. Vatandaşlarımızdan aldığımız şikayetler üzerine harekete geçtik, gerekli özen ve dikkatin gösterilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğümüze başvurumuzu yaptık. 81 il valiliğimize giden bu talimatla, bu problemin giderek azalacağını ve insanlarımızın da bilinçlenmesiyle tamamen ortadan kalkacağını düşünüyorum. Kamu, özel sektör, yerel yönetimler ve STK'larımızla birlikte tüm engelleri bir bir aşmaya devam edeceğiz."

AVM'LERE "OTOMATİK KİLİT" VE "BARİYER" UYARISI

Emniyet Genel Müdürlüğü, başvuruyu takiben 81 valiliğe gönderdiği talimat ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yazdığı cevap yazısıyla, AVM'lerde engelli otoparklarını işgal edenlere ceza kesilmesi noktasında daha sıkı denetim sürecini başlattı.

Talimat yazısında, engellilere ayrılan araç park yerlerinin işgal edilmemesi için 2011/01 sayılı genelgenin yollandığı, fakat konunun farklı yönlerinin de bulunması sebebiyle denetimlerin etkinliğinin azaldığı vurgulandı.

Yazıda, engellilerin AVM'lere ulaşımının çevresiyle birlikte düşünülmesi ve AVM yönetimlerince bu konuda kalıcı ve sürdürülebilir mekansal tasarım ve planlama yapılması gerektiği ifade edildi.

Engelliler için belirlenen alanların sadece engelli vatandaşlarca kullanılması için idari tedbirlerin uygulanması istenen yazıda, "AVM kapalı ve açık otoparklarında engelliler için ayrılmış özel park yerlerine erişim ve yararlanmanın otomatik kilit, bariyer gibi kontrollü şekilde ve sadece hak sahipleri tarafından kullanılması, AVM özel güvenlik ve yönetimlerinin sürece dahil edilmesi ve iç denetimlerinin sağlanması gerekmektedir." denildi.

KURALA UYMAYANA "CEZAYI KESİN" TALİMATI

Engelli park yerlerinin erişim ve kullanımının önlenmesi için gerekli yönetsel tedbirlerin öncelikle AVM yönetimlerinin sorumluluğu olduğunun belirtildiği talimat yazısında, belirlenen tedbirlerin de öncelikle ilgili yönetimlerce alınması gerektiği kaydedildi.

Yazıda ayrıca, AVM giriş kapılarına yakın açık veya kapalı otoparklara engellilerin kolay erişimlerinin sağlanması, yaşam kaliteleri ve sosyalleşmelerinin arttırılması amacıyla belediye, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, İl Emniyet Müdürlüğü, AVM yönetimi ile ilgili oda ve sivil toplum kuruluşları yetkililerinden oluşacak heyetlerce çözüme yönelik tedbirlerin alınması gerektiği de belirtildi.

Söz konusu tedbirlerin planlanması ve uygulanması noktasında trafik birimlerinin gerekli desteği sağlaması, trafik zabıtasının görev ve yetki sınırları dahilinde engelli park yerlerinin diğer araç sürücüleri tarafından alınan tedbirlere rağmen uygunsuz olarak kullanılması durumunda Karayolları Trafik Kanunu'nun 61'inci maddesinde öngörülen yaptırımların uygulanması talimatı verildi.