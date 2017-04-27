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27 NİSAN 2017
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İşsizlik Fonu'ndan 15 yılda 5 milyon kişiye maaş

İşsizlerin, çalışmadıkları dönemde geçinebilmelerini sağlamak amacıyla 2002'de kurulan İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 15 yılda 5 milyon 328 bin kişiye ödeme yapıldı

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:06:50 Güncelleme: 12:08:52 AA

İşini kaybeden sigortalıların, işsiz kaldıkları dönemin belirli bir bölümünde geçinebilmeleri için 2002 mart ayında kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin güvencesi olamaya devam ediyor.

Geçen ay itibarıyla 106 milyar lira büyüklüğe ulaşan fona, mart 2002'den bu yılın mart sonuna kadar 8 milyon 249 bin 628 kişi başvurdu. Bunlar arasında, fondan yararlanma şartlarını karşılayan 5 milyon 328 bin 571 kişiye 15 yılda toplam 15 milyar 502 milyon 487 bin 525 lira ödeme yapıldı.

Bu yılın ocak ayında 158 bin 46, şubat ayında 109 bin 237 kişinin müracaat ettiği fona, mart ayında 110 bin 517 kişi başvurdu. Fondan geçen ay 490 bin 318 kişiye toplam 387 milyon 770 bin 334 lira ödendi.

KİMLER, NASIL YARARLANIYOR?

Bir kişinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanabilmesi için belli şartlar bulunuyor.

Öncelikle kişinin, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması, ardından da hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekiyor.

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda, 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 240 gün, bin 80 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere ise 300 gün süreyle işsizlik ödeneği veriliyor.

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