400 ton gümüş balığı Avrupa ülkelerine gönderiliyor

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Balıkçı Durmuş Uslu da Yozgat'ın denize kıyısının olmadığını ama büyük bir barajlarının bulunduğunu kaydetti. Gümüş balığı tutup Avrupa'ya ihraç ettiklerini aktaran Uslu, "Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Çok kişi de burada balıkçılık yapıyor. Bereketli bir iş, bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.