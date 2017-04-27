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400 ton gümüş balığı Avrupa ülkelerine gönderiliyor

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:49:21

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan Süreyyabey Barajı'nda tutulan gümüş balığı, İtalya, Fransa, İngiltere başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

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    Denize kıyısı olmayan bozkırın ortasındaki Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulunan Süreyyabey Barajı'nda 2011 yılında su tutulmaya başlandı. Barajın hizmete girmesiyle, balıkçılık yöre halkının önemli geçim kaynakları arasına girdi.

  • 2 400 ton gümüş balığı Avrupa ülkelerine gönderiliyor
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    Baraj gölünde nisan, mayıs ve haziran aylarında 15 balıkçı teknesi gümüş balığı avlıyor.

  • 3 400 ton gümüş balığı Avrupa ülkelerine gönderiliyor
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    Tutulan balıklar kamyonlarla önce Çanakkale'deki ihracatçı firmalara, oradan da İtalya, Fransa, İngiltere başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

  • 4 400 ton gümüş balığı Avrupa ülkelerine gönderiliyor
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    Avrupa ülkelerinde sofraları süsleyen gümüş balığı, kilogramı 1 liradan ihracatçı firmalara satılıyor.

  • 5 400 ton gümüş balığı Avrupa ülkelerine gönderiliyor
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    Çekerek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Dursun Uslu yaptığı açıklamada, kooperatifin 2014 yılında kurulduğunu ve 20 üyesi bulunduğunu söyledi.

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