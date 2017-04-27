THY yolcu sayısı artınca 300 kabin personeli alacak

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği'nin (TALPA) Dünya Pilotlar Günü nedeniyle düzenlediği gecede konuşan THY Genel Müdürü Ekşi, Türk sivil havacılığının 2003 yılında başlayarak gösterdiği muazzam büyümenin 2016 yılında bölgede yaşanan güvenlik sıkıntıları nedeniyle yavaşlama dönemine girdiğini ifade etti. Bilal, nisan ayından itibaren rezervasyon sayıları ve doluluk oranlarının 2016 yılının üzerine çıktığını söyledi.



REZERVASYONDA ARTIŞ

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre rezervasyonlarda en fazla artışın Asya ve Uzakdoğu ülkelerinden geldiğini belirten Ekşi, "Hem 2016'nın hem de bu yıl yaptığımız bütçenin üzerindeyiz. 6 puan daha fazla doluluk ve yolcu sayısında da o seviyede bir artış var. Sadece nisan ayına mahsus değil. Biz şimdi ileriki rezervasyonları takip ediyoruz. Her ay kaç tane bilet satıldı, bunu bir önceki seneyle mukayese ediyoruz. Bütün aylarda şu anda 2016'yı geçmiş durumdayız.

Bunun çok büyüyerek devam edeceğini düşünüyoruz. Bu sadece biz de değil. Diğer havayolları genel müdürleri ile görüştüğümüzde onlarda da aynı trend devam ediyor. İnşallah Türkiye 2016'nın biraz o kasvetli havasını kırmış gözüküyor "dedi.



"ÜLKE BÜYÜRSE HAVACILIK BÜYÜR"

Rakamlarda referandum sonuçlarının etkili olup olmadığının sorulması üzerine Ekşi "Ülke büyürse havacılık büyüyor. Ülkede bir sıkıntı olunca, özelikle bir istikrarsızlık algısı varsa havacılık bundan büyük derecede etkileniyor. Gerçi bizim nisan ayı sonuçları daha önceden de başlamıştı. Türkiye'de genel bir düzleme olduğu zaman, büyük şehirlerimizde herhangi bir güvenlik sıkıntısı olmadığı zaman, havacılık çok daha hızlı şekilde büyüyor. Türk sivil havacılığının zaten bu kabiliyeti var" diye konuştu.





"THY DEĞERİNİ KAYBETMEZ"

"Altın yere düşmekle değerini kaybeder mi" ve "Tenekeyi parlatsan bir altın eder mi" sözlerini hatırlatarak İstanbul'un önemine vurgu yapan Ekşi, "İstanbul bir altın. 2016 yılında biraz sıkıntı olmuş olabilir ama hiçbir zaman değerini kaybetmez. THY de öyle. THY de artık dünyada global bir havayolları haline geldi. Geçici dönemlerdeki sıkıntılardan dolayı değerini ve gücünü kaybetmesi mümkün değil. İnşallah bu sene ve devam eden yıllarda da bir önceki senelerdeki çift haneli büyümeleri göreceğiz "dedi.



"YOLCU SAYISI ARTINCA KABİN EKİBİ ALIMI YAPILACAK"

THY'nin şu anda yerde yatan uçağı bulunmadığını ifade eden Ekşi, "Bu sene 8 tane geniş gövdeli uçağımız dışarıya verelim diye gayret ediyorduk. Bunların sadece 2 tanesini veriyoruz. Diğerlerini kullanıyoruz. Hatta bu yıl kabin memuru ve pilot almayı düşünmüyorduk. Fakat rakamlar çok iyi gelince şu anda 300'e yakın kabin memuru alıyoruz. 150 tane alıyorduk. Şimdi buna 300 tane daha ilave ediyoruz. 20 tane Boeing 737-800 tipi için ikinci pilot ilanına çıkmıştık. Şimdi yeni bir alıma daha çıkacağız ama sayısını belirlemedik" dedi.





"ELEKTRONİK YASAĞI"

ABD'ye seyahat eden Business Class yolcularına seyahatleri boyunca verecekleri ücretsiz laptopların satın alma sürecine girildiğini dile getiren Ekşi, "Kısa süre sonra dağıtılmaya başlanacak. Çünkü 400 500 tane laptop alıyorsunuz. Bunların stoklarında bulunmasında problem oluyor.

Satın alma süreçleri tamamlandı. Teslimatlarını bekliyoruz. Bu yasağın da kısa sürede kalkmasını bekliyoruz. ABD uçuşlarına baktığımızda yolcu sayısını etkileyecek, rezervasyonu etkileyecek bir şey olmadı. İnşallah bunun giderek yumuşayıp kalkacağını ümit ediyoruz. Anlamlı bir yasak olarak gelmedi. Şu anda yolcu kaybına sebep olmadı" diye konuştu.



"BÜTÜN ARGÜMANLARI ORTADAN KALDIRMAK İSTİYORUZ"

Yasağa karşı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın Atatürk Havalimanı'na konulacağını açıkladığı tomografi cihazları ile ilgili olarak ise Ekşi "Bakanlığımız karşı tarafın olabilecek tüm argümanlarını ortadan kaldırmak istiyor. Karşı tarafla bunu konuştuğumuzda ‘Bu tomografi cihazı geldiğinde bu yasağı kaldırırız diye' açık bir beyanatta bulunmadılar .Bakanlığımız şunu yapıyor. Ben elimdeki bütün tedbirleri aldım. Senin artık bunu kaldırmamanın başka bir anlamı olması lazım dedirtmek istiyor" dedi