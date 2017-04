THY tüm dış hat uçuşlarında fazla bagaja ekstra ücret alacak

THY ile Türkiye'den Avrupa ve Kuzey Afrika'ya uçuşlarda ilk fazla parça için 70 dolar, Sahraaltı Afrika ülkelerine 150 dolar, Ortadoğu 75 dolar, Asya, Uzakdoğu ve ABD'ye uçuşlarda ise 100 dolar alınacak.

Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, Türk Hava Yolları gelirlerini artırmak için tüm dış hatlar uçuşlarında fazla parça bagaj uygulamasına geçiyor.

Buna göre THY, 1 Mayıs'tan itibaren yapılan biletlemelerde ve 1 Temmuz itibarıyla gerçekleştirilecek dış hat seferlerinde başlatacağı parça bagaj uygulamasında fazla parça bagajdan ücret alacak. THY'nin dış hat seferlerinde ücretsiz bagaj hakkı ekonomide minimum bir parça ve 23 kilo (158 cm); business sınıfında ise 2 parça her bir parçanın ağırlığı 32 kilo olurken, yolcu kilo dışında fazla parça bagaja da ücret ödeyecek.

ÜCRETLER NE OLACAK

Fazla bagaj ücretleri dolar ve euro olarak belirlenirken Avrupa istasyonlarında fazla bagaj ücretlendirmesi için Euro, Avrupa harici istasyonlarda tablodaki dolar değeri üzerinden işlem yapılacak.

THY ilk fazla parça bagaj için Türkiye'den Avrupa ve Kuzey Afrika'ya uçuşlarda ilk fazla parça için 70 dolar, Sahraaltı Afrika ülkelerine 150 dolar, Ortadoğu 75 dolar, Asya, Uzakdoğu ve ABD'ye ise 100 dolar alacak.

Birden çok havayolu firmasının dahil olduğu tüm ABD ve Kanada varışlı ya da çıkışlı ortak uçuşlarda ücretsiz bagaj hakkı 2 parça olarak uygulanıyor.

UYGULAMA NASIL YAPILACAK

Parça bagaj uygulamasında, her bir bagajın ilgili uçuş noktasında tanımlı ağırlık ve ölçü üst limitlerine uyup uymadığı ve bagaj adedinin aşılıp aşılmadığına dikkat edilecek. Belirtilen ağırlık ve ölçüleri aşan bagajlar için yolcudan fazla bagaj ücreti tahsil edilecek. Seyahat edilen güzergâhta toplam ağırlık hakkı aşılmasa da belirtilen parça sayısı aşılıyorsa, fazla bagaj ücreti tahsil edilecek. Ücretsiz bagaj hakkının parça başına 23 kilo olduğu seyahatlerde, parça başına fazla ağırlık ücreti ödenerek o parçanın ağırlık hakkı 32 kg'a çıkarılabilecek.

Ekonomi ve business class'ta ekstra fazla bagaj ücreti 23 kg ağırlığındaki bagajlar için geçerli. Örneğin, 2x32 kg ücretsiz bagaj hakkı bulunan bir business class yolcusu, ekstra 1 parça ücreti ödeyerek maksimum 23 kg ağırlığında bir bagaj daha getirebilecek. 23-32 kg arası ekstra bir adet fazla bagaj için ekstra fazla bagaj ücreti ve fazla ağırlık ücreti bir arada tahsil edilecek.

ÜYELİK PROGRAMINA KAYITLI OLANA FAZLA KİLO VEYA BAGAJ HAKKI

THY'nin üyelik programına kayıtlı olan yolculara ise özel haklar tanınıyor. Buna göre ekonomi sınıfı yolculardan classic plus kartı olana 9 kilo fazla bagaj,Elite ve Elite Plus kartı olana 9 kg ekstra bagaj ya da 1 parça bagaj (en fazla 23 kg), Star gold kartı olana 1 parça bagaj (en fazla 23 kg); Business class yolcuları için classic plus kartı olanlara 1 parça bagaj (en fazla 23 kg), elite ve elite plus kartı olanlara ise 1 parça bagaj (en fazla 32 kg) hakları bulunuyor.