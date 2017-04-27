İŞ-YAŞAM
27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
World Cities Expo İstanbul, Apple, Steve Wozniak, Wikipedia, Jimmy Wales
İŞ-YAŞAM

Küresel teknolojiye yön verenler World Cities Expo İstanbul’da

Küresel teknolojiye yön veren şirketler, geleceğin akıllı şehirleri konsepti ile düzenlenen World Cities Expo İstanbul’da bir araya gelecek. Organizasyona Steve Jobs’la beraber Apple’ı kuran Steve Wozniak, Wikipedia’nın iki kurucusundan biri olan Jimmy Wales ile dünyaca ünlü teknoloji fütüristi ve mucit Pablos Holman konuşmacı olarak katılıyor.

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:23:25 Güncelleme: 15:31:34 HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan "World Cities Expo İstanbul" etkinliğine ev sahipliği yapacak. Fuarda yakın geleceğin kent modeline yön verecek “Akıllı Şehirler” tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak. Katılımcılar arasında, Steve Jobs’la beraber Apple’ı kuran Steve Wozniak, Wikipedia’nın iki kurucusundan biri olan Jimmy Wales ve Intellectual Ventures mucitlerinden dünyaca ünlü teknoloji fütüristi Pablos Holman da yer alıyor.

100'Ü AŞKIN FİRMA, 1000'DEN FAZLA İŞADAMI

Organizasyonda 100’ü aşkın global ve yerel ﬁrma yer alacak, 10’a yakın pavilion kurulacak. 3.000’i aşkın iş adamı ve 300’den fazla global ve yerel basın mensubunun izleyeceği World Cities Expo İstanbul’un 10.000’i aşkın profesyonel tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

World Cities Expo’nun katılımcı proﬁlini uluslararası ve yerel kamu kurum ve kuruluşları, lider kent teknolojileri ﬁrmaları, milli pavilyonlar, sektörel sivil toplum kuruluşları, akıllı ev platform sağlayıcıları, eğitim kuruluşları, sağlık hizmetleri sağlayıcıları,sigorta şirketleri,sektörel yayınlar ve medya kuruluşları, belediyeler, belediye başkanları ve yöneticiler teknoparklar, kent yöneticileri, Telekom operatörleri, şehir teknolojileri bakanları, Şehircilik Bakanlığı ve teknoloji sağlayıcıları oluşturuyor.

YAKIN GELECEĞE AKILLI ŞEHİRLER DAMGA VURACAK

World Cities Expo İstanbul’da girişimcilik ve ekonomik gelişim, yenilikçilik ve teknoloji, büyük veri ve kent yönetimi, enerji, ulaşım ve akıllı toplum konuları akıllı kentler çerçevesinde mercek altına alınacak.

Fuar alanında, ﬁkir liderleri vizyon konferansları düzenleyecek ve sinerji temelli, etkin iş ve network toplantıları gerçekleştirilecek.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en mutsuz ülkeleri
İŞ-YAŞAM

Dünyanın en mutsuz insanları bu ülkede yaşıyor
Rusya'dan sezonun ilk charter seferi düzenlendi
İŞ-YAŞAM

Rusya'dan beklenen uçak geldi, çiçeklerle ...
Konya'daki lale tarlası görenleri büyülüyor
İŞ-YAŞAM

Görenler büyüleniyor!

AVM'lerdeki engellilerin otoparkını işgale "sıkı denetim" geliyor
İŞ-YAŞAM

AVM otoparklarıyla ilgili önemli değişiklik
Coğrafi işaretli ürünlere destek
İŞ-YAŞAM

Coğrafi işaretli ürünlere destek
Evlerinde ipek böceği yetiştirerek 6 bin lira kazanacaklar
İŞ-YAŞAM

Sadece bunu yaparak binlerce lira kazanacaklar
Çiğ süt artık marketlerde satılacak
İŞ-YAŞAM

SÜT SATIŞIYLA İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ DÜZENLEME!
Dünyaca ünlü markaların isimlerini bulma hikayesi
İŞ-YAŞAM

GERÇEĞİ DUYMAYA HAZIR MISINIZ?
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN EN HIZLI BÜYÜYEN ŞİRKETLERİ
Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK İÇİN EN İYİ ŞEHİRLERİ
Şeyh Mansur'un lüks yatı Marmaris'te
İŞ-YAŞAM

ŞEYH MANSUR'UN YATI MARİNALARA SIĞMADI
Küresel teknolojiye yön verenler World Cities Expo İstanbul’da
İŞ-YAŞAM

TEKNOLOJİ DEVLERİ, İSTANBUL'A GELİYOR
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme