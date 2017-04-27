Küresel teknolojiye yön verenler World Cities Expo İstanbul’da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan "World Cities Expo İstanbul" etkinliğine ev sahipliği yapacak. Fuarda yakın geleceğin kent modeline yön verecek “Akıllı Şehirler” tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak. Katılımcılar arasında, Steve Jobs’la beraber Apple’ı kuran Steve Wozniak, Wikipedia’nın iki kurucusundan biri olan Jimmy Wales ve Intellectual Ventures mucitlerinden dünyaca ünlü teknoloji fütüristi Pablos Holman da yer alıyor.

100'Ü AŞKIN FİRMA, 1000'DEN FAZLA İŞADAMI

Organizasyonda 100’ü aşkın global ve yerel ﬁrma yer alacak, 10’a yakın pavilion kurulacak. 3.000’i aşkın iş adamı ve 300’den fazla global ve yerel basın mensubunun izleyeceği World Cities Expo İstanbul’un 10.000’i aşkın profesyonel tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

World Cities Expo’nun katılımcı proﬁlini uluslararası ve yerel kamu kurum ve kuruluşları, lider kent teknolojileri ﬁrmaları, milli pavilyonlar, sektörel sivil toplum kuruluşları, akıllı ev platform sağlayıcıları, eğitim kuruluşları, sağlık hizmetleri sağlayıcıları,sigorta şirketleri,sektörel yayınlar ve medya kuruluşları, belediyeler, belediye başkanları ve yöneticiler teknoparklar, kent yöneticileri, Telekom operatörleri, şehir teknolojileri bakanları, Şehircilik Bakanlığı ve teknoloji sağlayıcıları oluşturuyor.

YAKIN GELECEĞE AKILLI ŞEHİRLER DAMGA VURACAK

World Cities Expo İstanbul’da girişimcilik ve ekonomik gelişim, yenilikçilik ve teknoloji, büyük veri ve kent yönetimi, enerji, ulaşım ve akıllı toplum konuları akıllı kentler çerçevesinde mercek altına alınacak.

Fuar alanında, ﬁkir liderleri vizyon konferansları düzenleyecek ve sinerji temelli, etkin iş ve network toplantıları gerçekleştirilecek.