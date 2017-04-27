Bakan Lütfi Elvan'dan önemli açıklamalar

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

Turist sayısındaki ve yatırımlardaki artışımızın iyi durumda olduğunu görüyoruz. Tüm bu göstergelere baktığımızda özellikle 2016 yılında talep ve yatırımın söz konusu olduğunu göz önüne alabiliriz. Biliyorsunuz yüzde 3,5'luk bir büyüme gerçekleştirdi Türkiye. Son çeyrekten daha büyük bir beklenti içindeyiz.

2016 Ağustos ayından itibaren çok önemli tedbirler almaya başladık, yatırımcıların önünü açarak, Kredi Garanti Fonu'nu da göz önüne alırsak istihdamı arttırmaya yönelik birçok çalışmalar gerçekleştirdik. İhracatımızda yüzde 9'un üzerinde artış gerçekleşti. Yatırımlar daha da artacak belirsizlik ortadan kalkacak.Makro ekonomik istikrarın sürdürülmesi, enflasyon üzerindeki baskının azaltmasını hedefliyoruz.

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 23 ilimiz var. Diğer illerimize göre ekonomik düzeyleri daha düşük olan illerimiz. Bizim beklentilerimizin oldukça üzerinde bir taleple karşılaştık. Sadece Erzurum'a yatırım yapmak isteyenlerin tutarı 20 milyar lirayı geçti. Şu ana kadar 92 milyar liralık yatırım talebi geldi. İstihdam oranına baktığımızda bu illerimizde oldukça düşük 365 bin istihdam oranı öngörülüyor. Önümüzdeki hafta desteklere başlayacağız. Özellikle sağlık sektörüne yoğun bir talep olduğunu görüyoruz. Bunun dışında tekstil ve gıda alanında var illere göre değişiyor. Yabancı yatırımcıları ilgisi de oldukça fazla. Bunları hepsi değerlendiriliyor.

O BÖLGELERİMİZ ŞAHLANACAK

Diğer illerimize göre de talepler var ama mesela A iline gideceklerse B iline gidin diyerek yönlendirme söz konumuz olacak. Teker teker firmalar inceleniyor, deneyim aranıyor. Biz atıl bir kapasite oluşsun istemiyoruz, güçlü bir sanayi yapısına sahip olsun istiyoruz. 92 milyar liralık bir yatırım talebi. 365 bin kişinin istihdamı ön görülüyor. Teröründe ortadan kalkmasıyla o bölgelerimiz şahlanacak.

İŞSİZLİK ORANLARI

İşsizlik arttı ama iş gücüne katılım oranımız da arttı. 2016 yılı Türkiye içi sıradışı bir yıl olmasına rağmen 2016 yılında sağlamış olduğumuz ilave istihdam 584 bin. Milli istihdam seferberliğiyle birlikte baktığımızda sayıda her geçen gün artıyor.

Türkiye ile AB arasında çok güçlü bir ekonomik bağ. Avrupa Birliği'nin son dönemde Türkiye'ye anlaşılmaz bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Özellikle 2017 yılının Avrupa'nın önemli ülkeler için seçim yılı olması, Türkiye'ye yansıyor. Bu durumu seçimlere bağlıyorum.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ ARTTIRIMI KARARI

Enflasyonda bir artış söz konusu oldu, özellikle kurdaki artışın enflasyona etkisi olduğunu düşünüyoruz. 3,10 olan kurunun 31 Mart itibarıyla yüzde 17,5'luk bir değer kaybı konusu.

GIDA FİYATLARINA TEDBİR GELECEK

Merkez Bankası doğru bir karar almıştır. Hükümet tarafına baktığımızda kur geçişkenliği dışında gıdadan kaynaklanan bir enflasyon artışı söz konusu. Gıda fiyatlarını aşağıya çekecek projelerimiz var. Dolayısıyla tarlada üretilen bir ürünün markette daha düşük fiyatlarla alınmasını sağlayacak tedbirlerimiz var.

Doların biraz daha aşağı ineceğini, Türk lirasının güçleneceğini düşünüyorum. Petrol fiyatlarının yüzde 51-52 dolar bandında kalması, ve tek haneli rakama düşmek bizim yıl sonundaki hedefimiz.

Bana ulaşmış somut bir veri yok ama Kredi Garanti Fonu'nu devreye sokmamızla birlikte kısa vadeli borçların 5 yıla yayılmasıyla yatırımcıların rahatladığını görüyoruz. 2010 yılında bu Kredi Garanti Fonu uygulamasına başladık. 2016 yılından beri 8,3 milyar lira kredi kullandırmışız. 188 bin 600 firmaya kredi kullandırmış durumdayız. Firmalar önemli ölçüde rahatlamış durumda. Orta vadede 4,4 büyüme hedefini de gerçekleştireceğimizi düşünüyorum.