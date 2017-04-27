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Ivanka Trump, Çin, fabrika
İŞ-YAŞAM

Çinli işçiler Ivanka Trump için günde 10 dolara çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın giyim markası için üretim yapan Çin'deki fabrika'da işçiler haftada 60 saat çalışıyor, günde sadece 10 dolar kazanıyor

27 Nisan 2017 Perşembe, 16:44:26 Güncelleme: 18:07:36 HABERTURK.COM

NBC'nin ABD merkezli Adil Çalışma Birliği kurumu raporuna dayandırdığı habere göre, Ivanka Trump'ın lüks moda markası için elbise, bluz ve aksesuar üreten fabrikada Çinli işçiler yasal sınırın ötesinde çalışmaya zorlanıyor, çok düşük ücretler alıyor.

Rapora göre fabrikada geçen ekim ayında BM Çalışma Örgütü standartlarının en az iki defa ihlal edildiği belirlendi. 

Raporda ismi belirtilmeyen fabrika, aynı zamanda Calvin Klein, Donna Karan, Kenneth Cole ve Karl Lagerfeld gibi büyük moda markaları için de üretim yapıyor. Trump'ın moda markasını işleten New York merkezli G-III Apparel Group, rapora yanıt vererek Çin'deki üretimininn bağımsız kurumlar tarafından düzenli olarak denetlendiğini savundu.

SATIŞLARI DÜŞÜYOR

Ivanka Trump'ın giyim markasının internet satışları, babası Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu ocak ayında yüzde 26 düşmüştü. Donald Trump'ın yurt dışında iş yapan ABD şirketlerini sert dille eleştirmesine karşın, Ivanka Trump'ın markasının Çin, Pakistan ve Bangladeş gibi ucuz iş gücünün yoğun olduğu ülkelerde üretim yapması eleştirilere hedef olmuştu.

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