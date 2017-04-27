Borajet Yönetim Kurulu Başkanı'ndan önemli açıklamalar

2016 sonunda Borajet'i satın alan SBK Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, şirketin dokuz yıldır faaliyet gösteren havayolu şirketinin tüm uçuşlarını durdurmasıyla ilgili olarak BloombergHT muhabiri Ceren Dilekçi'nin sorularını yanıtladı.

Korkmaz, kendileri dışında herkesin açıklama yaparak Borajet'in iflas ettiğini söylediğini ancak konunun iflas değil "yapılanma" ile ilgili olduğunu vurgulayan ve Borajet'in SBK'ya geçtiğinde çoktan iflas etmiş olduğunu hatırlatan Korkmaz şöyle konuştu:

"Çoğu açıklamayı biz yapmıyoruz. Bizim dışımızda herkes açıklama yapıyor. Biz de seyrediyoruz. Bu anlamda çok fazla açıklama yapmayı seven bir şirket değiliz. Borajet, iki gün içerisinde 220 milyon liralık sermaye artırımına gidiyor. Biz Borajet'i aldığımızdan itibaren yaklaşık 100 milyon dolar borç ödendi. Hiçbir işçi borcumuz yok. Havayolu leasing şirketlerine herhangi bir borcumuz yok."

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