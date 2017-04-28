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Moody's Türkiye ve Rusya hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Moody's, Rusya ve Türkiye'nin kredi notuna yönelik yaptığı açıklamada her iki ülkenin kredi notunun büyüme potansiyeli de dahil daha önce destekleyici olan kredi temellerindeki kötüleşmeyi yansıttığını belirtti

28 Nisan 2017 Cuma, 09:42:48 Güncelleme: 10:22:39 Reuters

Önümüzdeki dört yılda Türkiye için ortalama yüzde 3 büyüme oranı beklediğini belirten Moody's, ülkenin pozitif nüfus dinamiklerinin bunu destekleyeceğini belirtti. Moody's aynı zamanda her iki ülkenin borç oranının önümüzdeki iki yıl kademeli olarak artacağını düşündüğünü belirtti.

Raporda ayrıca iki ülkenin de emtia döngüsüne karşı farklı hassasiyetleri olmalarına rağmen ortak büyüme zorluklarıyla
karşı karşıya olduğu belirtildi. Moody's Mart ayında Türkiye'nin kredi notu görünümünü ekonomik büyüme görünümünün zayıflaması, kurumların gücünü yitirmeye devam etmesi ve ülkenin iç ile dış mali yapısı üzerindeki baskıların artmasını gerekçe göstererek "durağan"dan "negatif"e indirmiş, Ba1 olan kredi notunda ise değişiklik yapmamıştı.

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