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Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2017 yılının ikinci enflasyon raporunu açıkladı

28 Nisan 2017 Cuma, 10:56:36 Güncelleme: 11:09:26 AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8'den yüzde 8,5'e yükselttiklerini açıkladı. 2018 enflasyon tahmini de yüzde 6'dan yüzde yüzde 6,4'e yükseltildi.

Çetinkaya enflasyonun 2017 sonunda yüzde 8,5 olarak gerçekleşeceğini, 2018 sonunda ise yüzde 6,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngördüklerini bildirdi.

Çetinkaya, "Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2017 sonunda yüzde 7,3 ila yüzde 9,7 aralığında orta noktası yüzde 8,5, 2018 yılı sonunda ise yüzde 4,6 ila yüzde 8,2 aralığında orta noktası yüzde 6,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

 

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