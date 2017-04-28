Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8'den yüzde 8,5'e yükselttiklerini açıkladı. 2018 enflasyon tahmini de yüzde 6'dan yüzde yüzde 6,4'e yükseltildi.
Çetinkaya enflasyonun 2017 sonunda yüzde 8,5 olarak gerçekleşeceğini, 2018 sonunda ise yüzde 6,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngördüklerini bildirdi.
Çetinkaya, "Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2017 sonunda yüzde 7,3 ila yüzde 9,7 aralığında orta noktası yüzde 8,5, 2018 yılı sonunda ise yüzde 4,6 ila yüzde 8,2 aralığında orta noktası yüzde 6,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.
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