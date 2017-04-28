Çanakkale'ye "tohum bankası" kuracaklar

İÇDAŞ Tarım İşletmeleri Müdürü Turgut Odabaşı, yazılı açıklamasında, inceleme yaptıkları dünyanın en önemli 10 tohum bankası arasından Londra ve Amsterdam'dakileri örnek aldıklarını belirtti.

Yüksek teknoloji donanımlı bir tohum bankası kurmak için çalışmalara başladıklarını bildiren Odabaşı, "Anadolu coğrafyası dünyanın en zengin gen varlığına sahip. Bu zenginliğimize sahip çıkmayı ve onu korumayı milli bir görev biliyoruz. Anadolu tohumlarını güvence altına alarak geliştirme ve milli tarımımızı yabancı ülkelere bağımlılıktan kurtarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kulandı.

Odabaşı, dünyadaki bitkilerin dörtte birinin gelecek 50 yıl içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu işaret etti. Tohum bankalarının öneminin gün geçtikçe arttığını vurgulayan Odabaşı, şunları kaydetti:

"İÇDAŞ olarak binlerce dönüm tarımsal arazimizi tohum bankasıyla taçlandırmak, tohumlarımızı güvence altına alarak milli tarımımızı yabancı ülkelere bağımlılıktan kurtarmayı hedefliyoruz. Anadolu coğrafyası dünyanın en zengin gen varlığına sahip. Bu zenginliğimize sahip çıkmayı ve onu korumayı milli bir görev biliyoruz. Tohum bankası Akdeniz havzasında olası kuraklığa karşı Nuh'un gemisi, yani geleceğimizin sigorta poliçesi olacaktır. Sebze, meyve, hububat, sera bitkileri ve diğer bitki varlığında kendi tohumlarımızın patentine sahip olmamızın stratejik açıdan Türkiye için hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Şirket olarak bu bakış açısıyla ilgili kurumlarla görüş ve çalışma başlatmış bulunuyoruz."

"MİLYONLARCA YATIRIMI ÇANAKKALE'YE KAZANDIRACAĞIZ"

Odabaşı, dünyanın en önemli 10 tohum bankasını incelediklerini belirterek, "Londra ve Amsterdam örnekleri üzerinde çalışıyoruz. Tohum korumak sanıldığından çok daha ciddi bir iştir. Sandığa tohum konarak çeyiz gibi saklanamıyor. Projelendireceğimiz banka iç ortamı minimum nem seviyesinde tutulan, tohumuna göre sıfırın altında 20, sıfırın altında 5 ve 5 derecelik farklı atmosferik koruma koşullarında ciddi enerji sarfıyla tohumların en sağlıklı ve uzun ömürlü şekilde saklanmasını sağlayacaktır. Milyonlarca dolarlık bu yatırımı en yetkin donanımıyla en kısa zamanda Çanakkale'ye kazandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.