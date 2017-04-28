İŞ-YAŞAM
28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Berat Albayrak
İŞ-YAŞAM

Türk Akımı 2020'ye kadar bitecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Atlantik Konseyi Zirvesi'nde konuştu.

28 Nisan 2017 Cuma, 11:36:20 Güncelleme: 11:41:44 HABERTURK.COM

Gaz depolama hacmini 2,7 milyar küpten 11 milyar küplere çıkaracağız. TANAP önümüzdeki yıl bitecekken, Türk Akımı projesini ise 2020'ye kadar bitireceğiz. Uluslararası enerji arz güvenliğini sisteme dahil etmek için çok çalışmaya devam edeceğiz. Sadece gaz piyasalarında değil, yerli ve yenilebilir kaynakları arttırarak bu yetmez diyerek kazan-kazan stratejisiyle çok önemli adımlar attık. Geçtiğimiz ay en büyük güneş tarlası ihalesiyle, enerji maaliyetlerini düşürdük. Temmuz ayında enerji firmalarının yoğun katılımıyla 1 milyarlık porfföyü sektöre dahil edeceğiz.

3 sacayağını oluşturduğumuz, birincisi kazan-kazan, ikincisi bölgesel kalkınma, üçüncüsü her projeye destek olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin kazan-kazan stratejisine dayalı olarak inşaalah daha çok çalışmaya devam edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
16 dev şirketten ikisi tanıtımdan vazgeçti
İŞ-YAŞAM

16 dev şirketten ikisi vazgeçti
THY tüm dış hat uçuşlarında fazla bagaja ekstra ücret alacak
İŞ-YAŞAM

THY ile uçacaklara önemli uyarı!
Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
İŞ-YAŞAM

Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
Dünyaca ünlü markaların isimlerini bulma hikayesi
İŞ-YAŞAM

Gerçeği duymaya hazır mısınız?
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi
İŞ-YAŞAM

Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri
Çinli işçiler Ivanka Trump için günde 10 dolara çalışıyor
İŞ-YAŞAM

Gece gündüz Ivanka için çalışıyorlar
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı
İŞ-YAŞAM

MERKEZ BANKASI'NDAN ENFLASYON TAHMİNİ
Nihat Zeybekci: Dostlarımız bir süreliğine beklemede
İŞ-YAŞAM

"VAZGEÇMEK DEMEYELİM ONA"
Şerbetçi otundan 12 milyon lira gelir bekleniyor
İŞ-YAŞAM

ŞERBETÇİ OTUNDAN 12 MİLYON LİRA GELİR
Türk Akımı 2020'ye kadar bitecek
İŞ-YAŞAM

TÜRK AKIMI 2020'YE KADAR BİTECEK
United Airlines, uçaktan attığı doktorla anlaştı
İŞ-YAŞAM

PARAYI ALDI, UNİTED AİRLİNES’I AFFETTİ
Hazine Müsteşarı Çelik'ten "zorunlu trafik sigortası" açıklaması
İŞ-YAŞAM

"ISRAR EDERLERSE YETKİMİZİ KULLANIRIZ"
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme