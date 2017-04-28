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Şerbetçi otundan 12 milyon lira gelir bekleniyor

28 Nisan 2017 Cuma, 11:36:31 AA

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen, genellikle ilaç, unlu mamuller ile bira mayası olarak kullanılan endüstriyel bitki şerbetçi otunun üreticileri, ürün ekimine başladı

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    Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen ilaç, unlu mamuller ile bira mayası olarak kullanılan şerbetçi otunun üreticileri ekime başlarken bu yıl yağışların iyi olması dolayısıyla hem üretimde hem de gelirde geçen seneye göre artış bekliyor.

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    Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Harun İpar yaptığı açıklamada, bu yıl yağışların sürmesi nedeniyle ekimi ertelenen şerbetçi otunda üreticilerin, havaların ısınmasıyla tarlasına indiğini ve çalışmalara başladığını söyledi.

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    Nisan-mayıs aylarında iplikleme ve çıkan otları iplere sardırma çalışması yapan üreticilerin, geçen yıl bin 890 ton rekolteyle 10 milyon lira gelir elde ettiğini belirten İpar, "Şerbetçi otu rekoltesinin bu yıl 2 bin 100 ton olacağı tahmin ediliyor. Odaya kayıtlı bin 500 çiftçiden 530'unun ailesiyle kazanç elde ettiği şerbetçi otundan bu yıl 12 milyon lira gelir hedefleniyor." dedi.

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    İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necmettin Yoldaş ise 2 bin 800 dekar alanda şerbetçi otu yetiştirildiğini belirterek, iplikleme, gübreleme ve sardırma işlemlerinin nisan ve mayıs aylarında yapıldığını söyledi.

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    Geçen yıl yüzde 30 üretim artışı olduğunu ifade eden Yoldaş, ''Bu yıl araziler güzel yağış aldı. Çiftçilerimiz ürün bakımına dikkat ederlerse bu yıl üretimin biraz daha artacağını tahmin ediyoruz.'' dedi.

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