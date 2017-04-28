Şerbetçi otundan 12 milyon lira gelir bekleniyor

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Nisan-mayıs aylarında iplikleme ve çıkan otları iplere sardırma çalışması yapan üreticilerin, geçen yıl bin 890 ton rekolteyle 10 milyon lira gelir elde ettiğini belirten İpar, "Şerbetçi otu rekoltesinin bu yıl 2 bin 100 ton olacağı tahmin ediliyor. Odaya kayıtlı bin 500 çiftçiden 530'unun ailesiyle kazanç elde ettiği şerbetçi otundan bu yıl 12 milyon lira gelir hedefleniyor." dedi.