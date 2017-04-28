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2017'nin en güçlü 50 iş kadını

28 Nisan 2017 Cuma, 11:59:50

Fortune Türkiye, bu yıl yedincisini hazırladığı "Türkiye'nin En Güçlü 50 İş Kadını" listesini yayınladı. Liste hazırlanırken, şirketin büyüklüğü ve global ekonomideki önemi, kurumun performansı ve yönü, yöneticinin kariyer çizgisinde nasıl ilerlediği ve sosyal-kültürel kalkınmaya etkisi temel kriterler olarak belirlendi. İşte Türkiye'nin en güçlü 50 iş kadını...

  • 1 2017'nin en güçlü 50 iş kadını
    1 | 50

    50- HÜLYA GEDİK

    Yaşı: 48

    Ünvanı: Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı

  • 2 2017'nin en güçlü 50 iş kadını
    2 | 50

    ​49- IŞIL HASDEMİR

    Yaşı: 47

    Ünvanı: NCR CEO’su

  • 3 2017'nin en güçlü 50 iş kadını
    3 | 50

    ​48- EVRİM HİZALER

    Yaşı: 42

    Ünvanı: Adel Kalemcilik Genel Müdürü

  • 4 2017'nin en güçlü 50 iş kadını
    4 | 50

    ​47- ESİN GÜRAL ARGAT

    Yaşı: 48

    Ünvanı: Gürallar Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili

  • 5 2017'nin en güçlü 50 iş kadını
    5 | 50

    ​46- HARİKA GÜRAL

    Yaşı: 38

    Ünvanı: Güral Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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