2017'nin en güçlü 50 iş kadını

28 Nisan 2017 Cuma, 11:59:50 | Güncelleme: 12:30:44
Fortune Türkiye, bu yıl yedincisini hazırladığı "Türkiye'nin En Güçlü 50 İş Kadını" listesini yayınladı. Liste hazırlanırken, şirketin büyüklüğü ve global ekonomideki önemi, kurumun performansı ve yönü, yöneticinin kariyer çizgisinde nasıl ilerlediği ve sosyal-kültürel kalkınmaya etkisi temel kriterler olarak belirlendi. İşte Türkiye'nin en güçlü 50 iş kadını...
1
1|50
50- HÜLYA GEDİK
Yaşı: 48
Ünvanı: Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı
2
2|50
49- IŞIL HASDEMİR
Yaşı: 47
Ünvanı: NCR CEO’su
3
3|50
48- EVRİM HİZALER
Yaşı: 42
Ünvanı: Adel Kalemcilik Genel Müdürü
4
4|50
47- ESİN GÜRAL ARGAT
Yaşı: 48
Ünvanı: Gürallar Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili
5
5|50
46- HARİKA GÜRAL
Yaşı: 38
Ünvanı: Güral Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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6
6|50
45- EVRİM ARAS
Yaşı: 38
Ünvanı: Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su
7
7|50
44- DİANE ARKAS
Yaşı: 44
Ünvanı: Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
8
8|50
43- NEŞE GÖK
Yaşı: 44
Ünvanı: İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı
9
9|50
42- GAMZE ÇUHADAROĞLU
Yaşı: 51
Ünvanı: Danone Su Genel Müdürü ve Danone Türkiye Entegrasyonu Genel Müdürü
10
10|50
41- JAKLİN GÜNER
Yaşı: 52
Ünvanı: Vakko CEO’su
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11
11|50
40- ALEV ALTINKILIÇ
Yaşı: 57
Ünvanı: Kahve Dünyası CEO’su ve Altınkılıçlar Kahve ve Kakao YK Başkan Yardımcısı
12
12|50
39- BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU
Yaşı: 42
Ünvanı: Turcas Petrol İcracı Yönetim Kurulu Üyesi
13
13|50
38- GÜLDEN YILMAZ
Yaşı: 51
Ünvanı: Koton Yönetim Kurulu Üyesi ve Eş Başkanı
14
14|50
37- ELİF ÇOBAN
Yaşı: 50
Ünvanı: Şölen Çikolata CEO’su
15
15|50
36- OYA ECZACIBAŞI
Yaşı: 58
Ünvanı: İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı
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16
16|50
35- ZEYNEP ERKUNT ARMAĞAN
Yaşı: 48
Ünvanı: Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı
17
17|50
34- İDİL YİĞİTBAŞI
Yaşı: 52
Ünvanı: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili
18
18|50
33- PELİN ERİŞTİREN İNCESU
Yaşı: 48
Ünvanı: Astrazeneca Türkiye Ülke Başkanı
19
19|50
32- SELDA BAĞDAT BAHADIR
Yaşı: 51
Ünvanı: Fujitsu Türkiye Genel Müdürü
20
20|50
31- ZEYNEP KESKİN
Yaşı: 51
Ünvanı: SAP Türkiye Genel Müdürü
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21
21|50
30- FİLİZ DOĞAN
Yaşı: 49
Ünvanı: Oracle Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı
22
22|50
29- NAZAN SOMER ÖZELGİN
Yaşı: 53
Ünvanı: Yapı Kredi Bankası Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
23
23|50
28- ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ
Yaşı: 53
Ünvanı: Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı
24
24|50
27- HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER
Yaşı: 45
Ünvanı: Doğan Online Yönetim Kurulu Başkanı
25
25|50
26- VUSLAT DOĞAN SABANCI
Yaşı: 46
Ünvanı: Hürriyet Gazetecilik Yönetim Kurulu Üyesi (Eski başkanı)
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26
26|50
25- DAMLA BİROL
Yaşı: 53
Ünvanı: Türk Tuborg CEO’su
27
27|50
24- ARZU ASLAN KESİMER
Yaşı: 47
Ünvanı: TAT Gıda Genel Müdürü
28
28|50
23- YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI
Yaşı: 40
Ünvanı: Doğan Şirketler Grubu Holding Yönetim Kurulu Başkanı
29
29|50
22- ELİF ÇAPÇI
Yaşı: 45
Ünvanı: Boyner Grup Perakende Başkan Yardımcısı ve Beymen Genel Müdürü
30
30|50
21- DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
Yaşı: 52
Ünvanı: Demsa Group Kurucu Ortağı ve YK Başkan Yardımcısı
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31
31|50
20- EMİNE SABANCI KAMIŞLI
Yaşı: 51
Ünvanı: Esas Holding Kurucu Ortağı ve Başkan Yardımcısı
32
32|50
19- İPEK ILICAK KAYAALP
Yaşı: 39
Ünvanı: Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı
33
33|50
18- SERRA AKÇAOĞLU
Yaşı: 54
Ünvanı: CITI EMEA Yürütme Kurulu Üyesi ve CITI Türkiye Genel Müdürü
34
34|50
17- GÖZDE AKPINAR
Yaşı: 37
Ünvanı: Betek Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
35
35|50
16- DEFNE TOZAN
Yaşı: 51
Ünvanı: IBM Türk Ülke Genel Müdürü
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36
36|50
15- BURÇİN RESSAMOĞLU
Yaşı: 49
Ünvanı: Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı
37
37|50
14- EBRU DORMAN
Yaşı: 45
Ünvanı: MV Holding CEO’su ve YK Üyesi
38
38|50
13- FLİZ AKDEDE
Yaşı: 44
Ünvanı: HP Türkiye Genel Müdürü
39
39|50
12- ELİF ARAL
Yaşı: 45
Ünvanı: Pfizer Türkiye Genel Müdürü
40
40|50
11- DEMET İKİLER
Yaşı: 46
Ünvanı: Group M CEO’su-WPP Türkiye Ülke Başkanı
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41
41|50
10- ZEYNEP BODUR OKYAY
Yaşı: 53
Ünvanı: Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
42
42|50
9- NURTEN ÖZTÜRK
Yaşı: 67
Ünvanı: Opet Kurucu Üyesi
43
43|50
8- NAZLI ÜMİT BOYNER
Yaşı: 53
Ünvanı: Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi
44
44|50
7- GALYA FRAYMAN MOLINAS
Yaşı: 50
Ünvanı: Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölüm Başkanı
45
45|50
6- CANSEN BAŞARAN SYMES
Yaşı: 58
Ünvanı: Allianz Sigorta, Allianz Hayat Ve Emeklilik YKB
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46
46|50
5- CANAN ÖZSOY
Yaşı: 53
Ünvanı: General Electiric Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı
47
47|50
4- SUZAN SABANCI DİNÇER
Yaşı: 52
Ünvanı: Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye