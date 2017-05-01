28 Nisan 2017 Cuma, 12:52:09 | Güncelleme: 01 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:28:50
HABERTURK.COM
Sıfırdan yükselerek servet kazanan zenginlerin neredeyse tamamının, benzer kişilik özelliklerine sahip olması bir tesadüf değil. Beş yıl boyunca kendi çabalarıyla servet kazanan 177 kişinin kişilik özelliklerini inceleyen Thomas C. Corley'e göre günlük alışkanlıklar hayatta ne kadar başarılı olacağınızı belirliyor. İşte Corley'e göre zengin olmanın sırları...
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SÜREKLİ OKUYORLAR
Zenginler genelde kitap ve gazete okuyan insanlar. Günlerinin en az yarım saatini okumaya ve bilgi edinmeye harcıyorlar. Özellikle başarılı insanların biyografilerini, kişisel gelişim ve tarih kitaplarını seviyorlar.
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SPOR YAPIYORLAR
Zenginlerin yüzde 76’sı günde en az yarım saat ve daha fazla süreyle spor yapıyor. Koşuyor, yürüyor, bisiklete biniyor ya da egzersiz yapıyor. “Sağlam kafa sağlam vücutta” sözü, zenginler için önemli.
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POZİTİF İNSANLAR
Uzun vadeli bir başarının temelinde geleceğe olumlu duygularla yaklaşmak var. Zenginler de çoğunlukla pozitif, neşeli ve duygularını kontrol edebilen insanlar.
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ARKADAŞLARI DA BAŞARILI
Zengin insanlar kendileri gibi başarılı, hırslı ve hedefi olan kişilere yakın olmayı tercih ediyor. Ayrıca negatif insanlardan uzak duruyorlar, kendilerine benzeyen insanlarla sosyalleşmeyi seviyorlar.
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İYİ GÖRÜNÜYORLAR
Zenginler için dış görünüm ve diğer insanlar üzerinde yaratılan etki çok önemli. Sosyal hayatta önemli kuralları biliyorlar, her zaman şıklar ve etkileyiciler.
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BİRDEN FAZLA GELİR KAYNAKLARI VAR
Zenginlerin farklı alanlarda birden çok girişimi ve gelir kaynağı var. Yüzde 65’i, milyonlarca dolar kazanmaya başlamadan önce birkaç girişimle büyüyor.
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ERKEN KALKIYORLAR
Zenginlerin neredeyse yarısı, mesaiye başlamadan en az üç saat önce uyanıyor, böylece yoğun iş saatlerine ve uzun toplantılara dinamik bir şekilde giriyorlar. Birçok şeyi erkenden yapma şansları oluyor.
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İSTEMEKTEN ÇEKİNMİYORLAR
Ne istediklerini söylemekten ve yardım istemekten çekinmiyorlar. Reddedilmekten korkmuyor ve istediklerinin peşinden gidiyorlar.
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HER GÜN EN AZ 15 DAKİKA DÜŞÜNÜYORLAR
Zenginler için başarının önemli anahtarlarından biri de düşünmek. Günde en az 15 dakika boyunca çeşitli konularda düşünüyorlar.
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DANIŞMANLARIYLA ÇALIŞIYORLAR
Danışmanlar, deneyimlerini paylaşarak zenginlerin daha büyük servet kazanmasına ve hayatlarını programlamalarına yardım ediyor.
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BAŞKALARINI DİNLİYORLAR
Zenginler eleştirilmekten korkmuyor, yeni şeyler öğrenmek için başkalarının görüşlerine değer vermenin önemine inanıyorlar.
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TEMKİNLİLER AMA RİSK ALIYORLAR
Düşünüldüğü kadar korkusuz değiller ama korkularını yenmenin yollarını biliyorlar. Temkinli davransalar da risk almadan servet kazanılamayacağını biliyorlar. Risk hesabı yapıp hata payını en az indirmeye çalışıyorlar.
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YARDIMSEVERLER
Zenginler, başkalarının başarılı olmasına yardım etmenin kendilerine de daha büyük başarı getireceğine inanıyor. Genelde kendileri gibi hırslı ve başarılı insanlara destek veriyorlar.
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KENDİ AMAÇLARI VAR
Zenginler kendi hedefleri konusunda neredeyse takıntılı. Kim ne derse desin hedeflerinden vazgeçmiyorlar ve sonuca ulaşmak için çok çalışıyorlar. Tutku onlar için neredeyse bir yaşam biçimi ve eğlence kaynağı. Bu uğurda hata yapmaktan da çekinmiyorlar.