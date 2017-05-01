Zengin olmanın sırları

14 | 14

KENDİ AMAÇLARI VAR

Zenginler kendi hedefleri konusunda neredeyse takıntılı. Kim ne derse desin hedeflerinden vazgeçmiyorlar ve sonuca ulaşmak için çok çalışıyorlar. Tutku onlar için neredeyse bir yaşam biçimi ve eğlence kaynağı. Bu uğurda hata yapmaktan da çekinmiyorlar.