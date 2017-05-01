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Zengin olmanın sırları

28 Nisan 2017 Cuma, 12:52:09 HABERTURK.COM

Sıfırdan yükselerek servet kazanan zenginlerin neredeyse tamamının, benzer kişilik özelliklerine sahip olması bir tesadüf değil. Beş yıl boyunca kendi çabalarıyla servet kazanan 177 kişinin kişilik özelliklerini inceleyen Thomas C. Corley'e göre günlük alışkanlıklar hayatta ne kadar başarılı olacağınızı belirliyor. İşte Corley'e göre zengin olmanın sırları...

  • 1 Zengin olmanın sırları
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    SÜREKLİ OKUYORLAR

    Zenginler genelde kitap ve gazete okuyan insanlar. Günlerinin en az yarım saatini okumaya ve bilgi edinmeye harcıyorlar. Özellikle başarılı insanların biyografilerini, kişisel gelişim ve tarih kitaplarını seviyorlar.

  • 2 Zengin olmanın sırları
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    SPOR YAPIYORLAR

    Zenginlerin yüzde 76’sı günde en az yarım saat ve daha fazla süreyle spor yapıyor. Koşuyor, yürüyor, bisiklete biniyor ya da egzersiz yapıyor. “Sağlam kafa sağlam vücutta” sözü, zenginler için önemli. 

  • 3 Zengin olmanın sırları
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    POZİTİF İNSANLAR

    Uzun vadeli bir başarının temelinde geleceğe olumlu duygularla yaklaşmak var. Zenginler de çoğunlukla pozitif, neşeli ve duygularını kontrol edebilen insanlar. 

  • 4 Zengin olmanın sırları
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    ARKADAŞLARI DA BAŞARILI

    Zengin insanlar kendileri gibi başarılı, hırslı ve hedefi olan kişilere yakın olmayı tercih ediyor. Ayrıca negatif insanlardan uzak duruyorlar, kendilerine benzeyen insanlarla sosyalleşmeyi seviyorlar.

  • 5 Zengin olmanın sırları
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    İYİ GÖRÜNÜYORLAR

     

    Zenginler için dış görünüm ve diğer insanlar üzerinde yaratılan etki çok önemli. Sosyal hayatta önemli kuralları biliyorlar, her zaman şıklar ve etkileyiciler. 

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