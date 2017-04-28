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Rusya charter uçak
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Rusya'dan ikinci charter Antalya'ya geldi

Rus turist kafilesini taşıyan ikinci charter uçak, 189 yolcusuyla Antalya'nın Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na indi. Su takıyla karşılanan uçaktan inen turistlere çiçek ve meyve ikram edildi

28 Nisan 2017 Cuma, 15:34:30 Güncelleme: 15:37:06 DHA

Rus turistleri taşıyan Anex Tours uçağı, 189 yolcusuyla saat 10.55'te Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Moskova'dan Boeing 737-800 tipi uçakla gelen turist kafilesi için karşılama töreni düzenlendi.

Uçağın pist başına gelişinden itibaren itfaiye araçları su takıyla karşılama yaparak turistlere 'Hoş geldin' dedi. Uçaktan inen turistler, havalimanı personeli tarafından çiçekle karşılandı. Turistlere meyve ikramında bulunuldu.

Karşılama törenine Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Gazipaşa Belediye Başkanı Ak Partili Adil Çelik, Gazipaşa Alanya Havalimanı TAV İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı da katıldı.

Anex Tours Genel Müdürü Murat Karasu, "İlk uçuşumuzu yaptık. Haftanın her günü uçuşumuz olacak. 189 yolcuyla geldik. Önümüzdeki 10 gün boyunca uçaklarımız dolu gelecek. Müşteri sıkıntımız yok. Alanya bizim sevdiğimiz bölge bir sorun yaşamayacağız" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise "Rusya'dan biri tarifeli 3'üncü uçağın gelmesi şehrimiz için, bölgemiz için çok güzel. İnşallah arzu edilen, istenilen hedefe yaklaşacağız. Bu senenin geçen yıldan daha verimli olduğunu görüyoruz" dedi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Gazipaşa, Alanya turizmi açısından sevindirici. Ümit ediyorum Alanyamız hak ettiği noktada çok daha üzerinde kapasite ile çok daha keyifli bir turizm sezonu geçirecek" diye konuştu.

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