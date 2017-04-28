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28 NİSAN 2017
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alman şirketler kokpit
İŞ-YAŞAM

Alman şirketler kokpitte iki kişi bulunması kuralını kaldırıyor

Alman havayolu şirketleri, Germanwings uçağının 2 yıl önce yardımcı pilot tarafından düşürülmesi sonrası dünya genelinde uygulanan kokpitte iki kişi bulundurulması kuralını haziran ayında kaldırıyor

28 Nisan 2017 Cuma, 15:43:21 Güncelleme: 15:59:37

Söz konusu uygulama Avrupa Sivil Havacılık Kurumu'nun (EASA) tavsiyesi üzerine kaldırılıyor. Uygulamanın kaldırılma nedeni ise maksatlı kişilerin kokpite girebileceği endişesi. 

Kuralı titizlikle uygulayan Türk hava yolu şirketleri de bu tavsiyeye uyarak iki kişi kuralını kaldırabilir.

Habertürk haber merkezinden Gökhan Artan'ın haberine göre, sık ve uzun aralıklarda kapının açık kalmasının kokpit güvenliğini tehlikeye düşürdüğü sonucuna varan EASA'nın tavsiyesi üzerine Alman havayolu şirketleri bu kuralı 1 Haziran'da kaldırıyor. EASA'nın tavsiye kararına ilerleyen günlerde diğer havayolu şirketlerinin de uyması bekleniyor. EASA'ya göre maksatlı bir kişinin kokpite girme tehlikesi, bir pilotun psikolojik sorun nedeniyle kokpiti kilitleme tehlikesinden çok daha yüksek.

TÜRK ŞİRKETLER DE KALDIRABİLİR

Türk şirketler kokpitte iki kişi kuralına devam ediyor fakat bu tavsiyeye uyarak uygulamayı kaldırabilir. Geçtiğimiz günlerde de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bu kuralla ilgili düzenlemeye gitmişti. Buna göre iki kişi bulundurulması kuralında uçuş ekipleri dışında; işletici yönetim kurulu üyeleri, uçuş işletme, yer işletme, bakım, uçuş eğitim ve güvenlik konularından sorumlu yöneticilerde kokpite girebiliyor.

2015 NİSAN AYINDAN İTİBAREN KOKPİTTE İKİ KİŞİ BULUNUYOR

Alman Germanwings'e ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, 24 Mart 2015'te Barcelona-Düsseldorf seferini yaparken Fransa'nın güneyinde düşmüş uçaktaki 6 uçuş görevlisinden ve 144 yolcudan kurtulan olmamıştı.

Ses kayıtları, uçağın yardımcı pilot Andreas Lubitz tarafından kasıtlı olarak düşürüldüğünü ortaya çıkarırken lavoboya giden kaptan pilotun tekrar kokpite girememesi, kokpit güvenliğiyle ilgili alınan önlemlerin tüm dünyada yeniden sorgulanmasına yol açmıştı.

Bu doğrultuda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) de birden fazla kabin ekibi ile yolcu ve yük taşımacılığı gerçekleştiren havayolu işletmelerinde uygulanmak üzere "Uçuşta kokpitte en az iki kişinin bulunması" başlıklı bir genelgeyi 2015 nisan ayında yayınlamıştı.

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